El cantante Alejandro Sanz ha presentado esta noche en València su gira "Sanz en vivo". La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha sido el escenario escogido por el artista español para presentar su nuevo trabajo.

En un momento del concierto los miles de fans congregados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València han comenzado a corear su nombre y a gritar "estamos contigo", en relación a los problemas de salud mental que el cantante manifestó a través de sus redes socales hace escasamente un mes.

El cantante visiblemente emocionado ha contestado: "Estamos todos con todos. Yo lo he sentido". Alejandro Sanz ha continuado con el tema y ha añadido que "hay que tirar para adelante y seguir haciendo las cosas. Tengo la suerte de seguir haciendo lo que me gusta". Finalmente ha concluido diciendo: "No sé si se puede soñar más alto. No tiene precio sentir todo lo que ha sentido. No hay medicina que se parezca a la música y lo digo yo que lo he probado".

Mensaje de alarma en las redes sociales

Alejandro Sanz hizo sonar todas las alarmas sobre su salud mental debido a un tuit que publicó hace tan solo unos días: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.