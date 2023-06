¿Cómo sería pasear por las playas que Sorolla reflejaba en muchas de sus obras? ¿Qué veía el artista cuando se adentraba en la huerta de València? ¿Sería posible que, cien años después de su muerte, el pintor valenciano crease nuevas obras a partir de la Inteligencia Artificial?

Todo ello se podrá disfrutar en la nueva exposición "Sorolla, una nueva dimensión", que se inaugura hoy en La Base de La Marina y que se adentra en la obra y la vida del artista valenciano a través de las nuevas tecnologías. A lo largo de la muestra, el visitante no sólo es un simple espectador que observa las pinturas de Sorolla, sino que llega a ponerse en la piel del propio artista y en sus vivencias personales.

En las primeras salas, el visitante puede conocer cómo era la ciudad de València durante aquellos años a través de una serie de imágenes. La exposición se complementa con otras dos salas, en las que se recoge la importancia de la familia, que empujó al artista a adentrarse en el mundo de la pintura. Así, el autorretrato familiar del fotógrafo Antonio García Peris (1907) cobra vida y color. La imagen se complementa con varios retratos familiares y las cartas que Sorolla enviaba a su esposa Clotilde.

Sin embargo, la exposición reserva la parte más sorprendente para el final. En poco más de 1.000 m2, el visitante puede disfrutar de las obras más emblemáticas a través de escenografías combinadas con imágenes, proyecciones 360º, realidad virtual 3D, sonido inmersivo y otros recursos tecnológicos de última generación. A través de un audiovisual de cerca de 20 minutos, los visitantes se adentran en las playas de Sorolla, en la huerta valenciana, en sus viajes por distintos países y en los distintos retratos.

Sentados en los distintos butacones distribuidos a lo largo de la sala, los visitantes pueden mojarse los pies a orillas de la Malvarrosa y viajar entre los naranjos valencianos hasta recorrer en tren los distintos países por los que viajó el artista como Francia e Italia.

Junto a la parte inmersiva, el equipo de Layers of Reality ha creado varias propuestas en las que se mezclan las obras de Sorolla y las nuevas tecnologías. Así, el visitante puede reinterpretar algunas de las obras a partir de la IA, analizarlas cromáticamente, generar nuevas creaciones o visitar sus obras a través de gafas de realidad aumentada. "Es una declaración de intenciones para poder dialogar con la obra de Sorolla", señala Jordi Sellas, CEO de Layers of Reality, quien ha presentado la muestra junto al director general adjunto de La Marina, Evarist Caselles, y el comisario de la exposición y presidente de Layers of Reality, Artur Duart.

"Propuesta muy avanzada"

El comisario de la exposición ha reconocido que se trata de una "propuesta muy avanzada, que permite poner en valor los contenidos de Sorolla y llegar a nuevos públicos. Además, es otra manera de interpretar su obra", reivindica.

La exposición se podrá visitar hasta diciembre. En 2024, se trasladará a Alicante y Castelló y, posteriormente, viajará a otras ciudades españolas y extranjeras.

Este homenaje al artista valenciano, enmarcado en el Año Sorolla, es una propuesta inédita del equipo de Layers of Reality, creador del IDEAL, Centre d’Arts Digitals de Barcelona, y el MAD, Madrid Artes Digitales, junto a Consorcio Valencia 2007, ente gestor de La Marina de València. Con una inversión de 1,5 millones de euros, la antigua base del equipo Alinghi se ha dotado con un equipo tecnológico único en Europa, que experimenta con la inmersión, la realidad virtual, la escenografía, la museografía y las instalaciones de artistas digitales, generando una nueva relación entre la obra de Sorolla y la sociedad.