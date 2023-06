Àngel Llàcer: "La risa es la puerta de todas las emociones, que te sana y te cura"

Don Lockwood, Kathy Selden, Cosmo Brown y la irritante Lina Lamont son, quizás, el cuarteto más conocido de la edad dorada de los musicales de Hollywood. Son los protagonistas de la mítica Cantando bajo la lluvia (cinta dirigida por Gene Kelly y Stanley Donnen, 1952), que llega a Les Arts a partir del 6 de julio. Una adaptación que tiene al frente en su dirección al televisivo Àngel Llàcer.

¿Cómo de fiel es esta versión respecto a la película?

Todas las personas que han visto la película han tenido una relación muy especial con ella. Esta película te transporta a un momento mejor. Pues con el musical pasa lo mismo multiplicado por tres, porque la escena pasa solo para ti. No hay ningún fan de la película que se haya quedado indiferente ante el musical. Además, tengo un respeto a la película absoluto, que cumple 70 años y es como un homenaje por todo lo alto. Pongo toda la carne en el asador. Veintipico artistas, música en directo... Todo está a favor para emocionar como lo hace la película. Tenía la opción de hacer lo que quisiera, tenía el texto y las canciones, pero si voy al teatro y no me sale la farola no me gusta. Además, ¿quién soy yo para privar de eso? Son cosas míticas que uno quiere ver.

¿Qué licencias se ha permitido?

Hay cosas que sí he cambiado como la canción Beautiful Girl, que en la película la canta un hombre y ahora queda como de un señor que canta sobre mujeres. Aquí lo canta una chica y es un número precioso. O en Singin’ in the Rain, que el protagonista se acompaña de un cuerpo de bailarines vestidos como él, que viene a decir que el amor es de todos.

¿Las canciones serán en su versión original o traducidas al castellano?

Algunas son en inglés, otras a medias y otras en castellano. Las que hacen avanzar la historia son en castellano para que el espectador sepa a dónde va, pero Singin’ in the Rain no se puede traducir o el estribillo de Good Morning. Los numerazos son inglés, nos tenemos que acostumbrar a vivir en distintos idiomas.

¿Cómo va a llover en Les Arts?

Es un momento mágico.

¿Cómo ha respondido el público en otras ciudades?

El efecto que provoca de admiración es general. Es un punch de energía, con una compañía de tanta gente que va a una. La compañía es como un tren de mercancías. Los mejores no seremos -porque era Gene Kelly-, pero ofrecemos una energía única.

¿Poner un musical en marcha es más agradecido en materia de taquilla?

La música te entra de una manera que el texto no. La música, sin ser consciente, te embriaga. Te lleva a la emoción, como la risa. La risa es la puerta que nos abre todas las emociones, que te sana y te cura.

¿Es su Lina Lamont tan irritante como la de la película?

¡Sí! Pero acabas adorándola. Es el papel mas difícil y no quería que quedara como una mujer rubia tonta.

¿Por qué «Cantando bajo la lluvia»?

Me gustaba, la vi cuando era pequeño. Me acuerdo que yo decía que quería hacerla por ese buen humor que desprende. Me gusta hacer cosas que parecen fáciles y realmente conllevan mucho esfuerzo.

¿Cómo lo compagina con su trabajo en la televisión?

Sin pensar qué vendrá después, estando en el aquí y el ahora. Cuando pienso en qué vendrá me agobio.

¿Y qué vendrá?

Lo próximo será el musical «The Producers», que es el más ambicioso de todos. Espero que venga a València. Estrenamos en septiembre en Barcelona.