A la fi de la dècada dels 80 del passat segle Catalunya va acollir amb alegria popular i institucional el «boom» d’una sèrie de bandes de rock el denominador comú del qual (més enllà d’algunes semblances estilístiques) era que cantaven en català. El fenomen estava encapçalat pel que es va denominar «les tres esses» -Sopa de Cabra, Sau i Sangraït- i d’ell també van formar part Els Pets o Sopa de Cabra.

Mentre al Nord la música en llengua pròpia reunia milers d’espectadors, en la Comunitat Valenciana el fenomen a penes va tindre rèplica. Des d’aquella tríada dels 70 formada per Remigi Palmero, Julio Bustamante i Pep Laguarda, els artistes que es van atrevir amb el pop cantat en valencià es podien comptar amb els dits d’una mà.

Davant la inacció de la Generalitat per a intentar canviar el panorama musical en aquest aspecte, va ser Acció Cultural del País Valencià qui va apostar per traslladar el fenomen del rock català a terres valencianes.

Tirant de rock

Per a això en 1992 es va aprofitar el 500 aniversari de l’edició del Tirant lo Blanc per a organitzar un macroconcert en la Plaça de Bous de València -el Tirant de Rock- en el qual van actuar Sau, Els Pets, Sangraït i diverses bandes locals com Kartutx, que venien de Bocairent, i uns joves de Rafelbunyol amb el curiós nom de 4.000 Som Prou (que té a veure amb el creixement poblacional de la localitat).

Trenta-un anys després d’aquell concert, 30 després de la publicació del seu únic disc, 27 de la seua desaparició i 19 d’un retorn efímer, els 4.000 Som Prou tornen i ho fan amb un concert organitzat per l'ajuntament que tindrà lloc hui dissabte a la Plaça de la Corona de la localitat de l’Horta Nord que els va veure nàixer.

Tornen amb un repertori basat en els grans clàssics del grup como «Cotxe roig», «Whisky i sang», «Rodamón», «El Rei De Gel», «Caminat Per L’infern» o «Silenci D’herba», però també algunes menys conegudes com «Mon fugaç».

El mític Pep Laguarda

La tornada de 4.000 Som Prou està directament relacionada amb els seus principis. Si en els inicis de la banda va tindre un paper clau el seu paisà i mític Pep Laguarda, un concert homenatge a l’autor de «Brossa d’ahir» celebrat en 2022 va tindre també molt a veure en què els membres de la banda -excepte el mort Onofre Piquer- s’ajuntaren per a assajar unes quantes cançons i veren que valia la pena pujar-se’n de nou a un escenari. La banda la van formar en 1986 Paco i Onofre Piquer més Manel Camarasa i Dani Pascual primer amb el nom de Bajo Cero, ja que van començar cantant en castellà.

Sobre el seu pas al valencià hi ha dues versions. Camarasa diu que «decidirem Fer música en la nostra llengua per impulsar i sobretot que no es perguera la nostra cultura». «És la llengua amb la qual parlem i ens relacionem entre nosaltres i amb la gent que ens seguia. A més, en eixa època ja teníem relació amb grups de Catalunya i les Illes Balears i ens ajudava Acció Cultural».

Paco Piquer, per part seua, es remet als gustos musicals dels membres de 4.000 Som Prou per a explicar l’opció per cantar en valencià en un temps en el qual pocs el feien. «Escoltàvem els Rolling o a Miguel Ríos, però també a Lluís el Sifoner i a Pep Laguarda. Així que abans de ficar-nos en els estudis Tabalet per a gravar la nostra primera maqueta, Ferran Piquer va traduir al valencià les cançons que fins llavors havíem cantat en castellà. La resposta del públic va ser increïble i des de llavors vam tindre clar que havíem de continuar cantant en valencià».

Els cosins majors

A partir d’aquella primera maqueta a la qual es referia Piquer, 4.000 Som Prou van començar a sonar en programes de ràdio com A La Nostra Marxa i a eixir de l’àmbit comarcal per a protagonitzar cada vegada més concerts en les encara poques localitats de la Comunitat que s’atrevien a programar concerts en valencià. I tal com apuntava Camarasa, la seua presència en el primer Tirant de Rock els va obrir cada vegada més escenaris no sols en els municipis valencians sinó també a Catalunya o les Balears.

Així doncs, 4.000 Som Prou es van convertir en una espècie de cosins majors d’una escena en la qual prompte van despuntar bandes com Obrint Pas, Anselmos, Munlogs, Gramoxone, Sant Gatxo o La Gossa Sorda.

La idea, explica Paco Piquer, és que el de hui siga el primer de diversos concerts, «però al final serà la gent qui ens diga el que hem de fer». Els de Rafelbunyol li tenen poca por a la volta als escenaris «perquè el rock i el pop sempre estan d’actualitat», assenyala Piquer, encara que siguen conscients que «hi haurà generacions que no se sentiran identificades amb la nostra música». Però 4.000 Som Prou seguiran als seu: «Fem música pensant en el nostre públic i les noves generacions».