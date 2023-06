Cuando la gandiense Núria Jordà publicó aquel vídeo en sus redes sociales en 2022 no imaginaba todo lo que ocurriría después. La joven de 22 años (conocida como @nuriadisfagia) quería compartir con su grupo de amigos una situación que acababa de vivir por sufrir disfagia (condición médica que puede manifestarse en cualquier edad y causa dificultades o imposibilita tragar alimentos sólidos y líquidos). "Me equivoqué a la hora de publicarlo y lo compartí de manera pública", recuerda. En dos horas, el vídeo ya había recibido un millón de visitas y miles de comentarios. Ya no había marcha atrás. "Se popularizó de forma espontánea", indica. Sin embargo, la "TikToker" decidió aprovechar esa oportunidad. En sus palabras, "mi familia me comentó que podía ser una buena oportunidad para mostrar qué es la disfagia".

Su historia se remonta al 2021, justo un año después de la pandemia. A la joven le detectaron un tumor y, un año después, se lo extirparon. Sin embargo, la operación se complicó. A pesar de ello, la influencer no ha escondido su historia en ningún momento. "Tuve un tumor, tengo disfagia y tendré un bypass siempre", se presenta a sus seguidores en Tik Tok.

A través de esta plataforma, Núria cuenta cómo es su día a día con esta enfermedad. En sus vídeos, la joven explica cómo afronta la disfagia fuera de casa, el proceso de rehabilitación, el tratamiento de su tumor, maneras de cocinar con disfagia o el bypass carotideo.

«Mucha desinformación»

Como cualquier joven, Núria utiliza las redes sociales diariamente. Reconoce que es consumidora de Tik Tok y, sobre todo, sigue a influencers relacionadas con la moda y el baile. Por eso, decidió apostar por este tipo de herramientas. "Creía que redes sociales como Tik Tok podían ayudar a visiiblizar enfermedades como mi disfagia", reivindica. Actualmente, cuenta con 594.000 seguidores. En otras palabras, ocho veces la población de Gandia, donde nació la joven.

Señala que la clave reside en contar los hechos de manera natural y con humor porque, en sus palabras, "hay mucha desinformación". "La gente me preguntaba y veía que me pedían ayuda", indica la joven, quien añade que, por ejemplo, "había mucha gente que no sabía que era un bypass y yo con varios utensilios de casa intenté explicarlo". "Yo tampoco entendía muchas cosas el primer día que me enfrenté a este problema", recuerda.

A pesar de su optimismo, estos años no han sido fáciles para Núria. "Es duro no poder comer y beber. Todo cambia de un día para otro. He tenido bajones porque en cuatro años mi vida ha estado rodeada de médicos", explica. Sin embargo, su situación puede ayudar a muchas personas que se encuentren con el mismo problema. "Intentamos ayudarnos y apoyarnos. Es importante visibilizarlo porque, por ejemplo, había gente que no sabía espesar la comida y me ha dado las gracias porque puede ayudar a sus familiares", reivindica.

En sus palabras, "está claro que no todos lo vivimos igual", pero "podemos ayudarnos y apoyarnos". La joven denuncia la falta de asociaciones relacionadas con esta enfemedad. "No podemos acudir a nadie cuando tenemos dudas" y, por eso, "es tan importante esta comunidad". No obstante, algunas organizaciones empiezan a trabajar en este sentido. Núria participó en el proyecto "Comer con placer", que se desarrolla desde hace años en el municipio de Cuenca y forma a los hosteleros para hacer menús accesibles para las personas que padecen disfagia. Por eso, personas como Núria son tan importantes en este tipo de causas.