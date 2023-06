Cuando la valenciana Patricia Ferrero tenía 13 años, vio en la televisión un programa que le marcó para siempre. En él aparecían los magos Jandro, Inés Molina, Jorge Blas y Yunke realizando varios trucos de magia que le fascinaron. Desde ese momento, la joven no se ha separado de su baraja de cartas. «Siempre iba con mi baraja. Mi hermano hacía de conejillo de indias y se sentaba en la habitación a ver mis trucos», recuerda la maga.

Sus padres decidieron regalarle el juego «Magia Borrás», gracias al cual fue adentrándose poco a poco en este mundo en el que cada truco parece imposible. Unos años después, Patricia, que sólo tenía 16 años, empezó a realizar espectáculos en varios bares.

Quince años después, la joven sigue dedicándose al mundo de la magia. Sin embargo, reconoce que el camino no ha sido fácil. «A los 16 años, como era una niña, no me tomaban en serio», explica. La maga e ilusionista lamenta haber sufrido comentarios machistas. «En aquella época me daban las gracias por no llevar falda y entretenerles», denuncia. En sus palabras, por el hecho de ser mujer «he tenido que demostrar lo que sé hacer más que mostrar», indica.

Aunque ya han pasado más de 15 años, reconoce que sigue sufriendo este tipo de comentarios. «Hace un mes, en una comunión, escuché a un hombre que gritaba queya había llegado la estríper», recuerda. Ante ese tipo de situaciones, la maga señala que «terminamos normalizándolo. No debería ser así, pero lo es».

Sin referentes

Uno de los problemas a los que se enfrentan las magas, como en la mayoría de profesiones, es la falta de referentes femeninos. La joven lamenta esta ausencia. «Yo no tuve ninguna referente, aunque las hay», explica. Reconoce que, en muchas ocasiones, las mujeres han sido consideradas las ayudantes del mago, el cual solía ser su pareja. «Cuando el mago moría, ellas cogían el cargo», explica. Ante la falta de referentes, que, lamentablemente, sigue repitiéndose, Ferrero denuncia que «somos invisibles».

A pesar de que la sociedad sigue luchando por la igualdad en todos los ámbitos, la presencia masculina sigue siendo protagonista en el sector de la magia. Por ejemplo, la joven será la única mujer del total de nueve magos que actuarán en el Magic Musem Yunke del 28 de agosto al 3 de septiembre. Junto a ella, completan el cartel Javier Botía, Rubiales, Isaac Jurado, Jaime Figueroa, Yunke, Joaquín Matas, Murphy y Jandro. «Por estadística, creen que si hay pocas mujeres, son peores», reivindica.

«Aún queda mucho camino, por lo que tenemos que seguir luchando para ser visibles», reconoce. Reivindica que este no es un mundo para hombres. A pesar de ello, Patricia seguirá haciendo magia, pese a quien le pese. «No hay nada mejor que ver como la gente se convierte en niños. Moriré haciendo magia porque es una pasión que corre por las venas», concluye.