El escritor cubano nacionalizado español Manuel Díaz Martínez ha fallecido en Las Palmas de Gran Canaria, donde residía desde 1992, tras exiliarse de su Cuba natal. Díaz Martínez, poeta, ensayista y periodista, había hecho carrera diplomática representando a Cuba en Bulgaria. En España se convirtió en miembro de la Real Academia Española.

Tenía 86 años y una trayectoria como escritor de más de seis décadas, jalonada por algunos premios prestigiosos. En 1967, su libro Vivir fue Premio de Poesía Julián del Casal, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En 1994 recibió el Premio Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por su libro Memorias para el invierno. Su aportación a la cultura cubana le valió en 2006 la medalla La Avellaneda del Centro Cultural Cubano de Nueva York.

Muerte y olvido

Los temas básicos de su poesía eran la muerte y el olvido relacionados con el paso del tiempo. "Hay una parte de mi poesía relacionada con mis temas sociales y mi mirada sobre el mundo, además de poemas de amor, pero siempre con esta mirada de la vida como el paso del tiempo que va a la muerte, que no es precisamente el olvido, o al olvido", contaba en 2012, con motivo de la publicación de su libro 'Objetos personales', una obra que acogía lo mejor de su poesía completa.

Colaborador habitual del suplemento de Cultura de LA PROVINCIA, del grupo Prensa Ibérica, Manuel Díaz Martínez no solo escribía en el periódico, también fue entrevistado en varias ocasiones, con motivo sobre todo de las publicaciones de sus libros. Sin embargo, la última entrevista fue realizada con motivo de la muerte de Fidel Castro. En ella opinaba abiertamente del régimen cubano que un buen día decidió abandonar en busca de libertad. Entonces también expresó su opinión sobre el futuro de Cuba, algo en lo que acertó plenamente. "Me temo que la muerte de Fidel Castro no cambiará nada en Cuba", declaró.