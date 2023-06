Dicen que nos van a montar una factoría de Teslas por aquí cerca y se ha armado un cacao digno de aparecer en aquella aventura de Mortadelo y Filemón que se titulaba ‘El coche eléctrico’ y que, para variar, acababa como el rosario de la Aurora. Esperemos que en la vida real triunfe el sentido común, a diferencia de lo que ocurre en las descacharrantes historietas de Ibáñez, y que la movida vaya sobre ruedas.

En los Estados Unidos de los cincuenta un buga te proporcionaba libertad de movimientos, independencia, capacidad para recorrer cómodamente aquellos espacios infinitos y lo que es más importante: un lugar donde montártelo con la chavala, si seguimos el imaginario un pelín machista de la época que nos ha llegado a través de las canciones. El asiento de atrás era un sitio amplio y cómodo, con un par de metros de mullido sofá, no como el Simca 1000 de Los Inhumanos, menudo dramón.

Automóviles famosos en el rock ha habido unos cuantos, electrizantes, que no eléctricos. John Lennon se compró un Rolls Royce Phantom V en plena beatlemanía. Dijo la aristocracia británica: una joven estrella rebelde que se redime y acaba pasando por el aro. El disgusto para la carcunda vino un par de años después, cuando el gachó lo pintó de amarillo psicodélico y con motivos propios de los carromatos y barcazas de los gitanos errantes. Hubo lores que pillaron menos sofoco cuando el beatle devolvió su medalla de la Orden del Imperio.

Janis Joplin, que también pintarrajeó su Porsche 356, rogaba a Dios que le concediera un Mercedes Benz, porque ella merecía algo más que sus amigos. Fue lo último que grabó antes de morir. El tono de la canción era irónico, casi una broma, pero el caso es que la atolondrada juventud que proporcionaba la banda sonora al sueño hippie, y que habitaba en las mansioncitas de Laurel Canyon, se pegaba buenos paseos en busca del nuevo acorde dorado y otro tiro de farlopa a bordo de esos pequeños y ágiles cupés alemanes. McGuinn y Hillman fueron con sus 911 para echar de los Byrds a David Crosby, los malajes.

Aquí en España tenemos el Cadillac de Loquillo, de segunda mano, aparcado en la ladera del Tibidabo, en un cruce solitario, cerquita del Merbeyé, empapado en los efluvios de una rubia que se acaba de bajar. Sabino Méndez reconoció, sonrojado, que no tenía ni pajolera idea de lo que estaba escribiendo, con veinte añitos, criatura, pero que dio en la diana con cuatro tópicos y de qué manera, sobre todo cuando la cantaba su espigado compinche. Cada vez que veo uno, no sé qué me entra que me arrodillo y me pongo a gritar «nenaaaaaa» para disgusto de vástagos y parienta.

Joe Strummer estuvo en España en 1986, produciendo un disco de los 091, buscando junto a Jesús Arias el cadáver de Lorca para desenterrarlo y saliendo de farra por Madrid con los hermanos Auserón. Y para todas estas hazañas el ex Clash necesitaba un chasis resistente, un Dodge 3700 GT que se perdió literalmente en la noche madrileña porque su mujer se puso de parto y Joe salió de estampida para el aeropuerto, olvidando dónde lo había aparcado. El de Carrero Blanco, muy similar al de Strummer, también se perdió durante unos minutos, pero apareció enseguida.

Y es que esos eran tequis como está mandado y no el ovni que nos quieren fabricar aquí al lado, tan silencioso, feo y carente de épica que a ver quién es el guapo que le dedica una canción mínimamente decente. Esperemos que, por lo menos, el proyecto genere riqueza y empleo en nuestra sociedad.

En este sentido, un recadito a los futuros currantes de la planta. Ojo con robar piezas para montaros uno en casa, no os pase como al protagonista de «One piece at the time», que las estuvo sisando una a una durante treinta años para no dar el cante y acabó conduciendo un engendro mecánico psychobilly que no había por donde cogerlo. Lo cantaba Johnny Cash, y seguro que, aun con todo lo feo y problemático que era, molaba muchísimo más que un Tesla.