València será mañana martes epicentro de los mejores restaurantes del mundo. El Palau de les Arts acogerá la gala de entrega de The World’s 50 Best Restaurants 2023, una cita en la que todo el sector internacional tendrá una perspectiva valenciana de la gastronomía. Desde hace días, la organización y algunos de los mejores coicneros del mundo ya disfrutan en València de las bondades de la gastronomía local.

Este lunes, los responsables del listado y chefs, como Quique Dacosta, presentaron este evento que dará a conocer los nombres de los 50 mejores restaurantes de todo el mundo. En el acto, celebrado en La Marina de València, intervinieron William Drew, director de contenidos de The World’s 50 Best Restaurants; Charles Reed, consejero delegado de la empresa que gestiona el listado; el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer; la nueva concejala del Ayuntamiento de València Paula Llobet; así como los chefs Quique Dacosta, Massimo Bottura (restaurante Osteria Francescana, Italia) y Ellia Park (restaurante Atomix, New York).

Ventana al futuro

Reed explicó que la orgazniación ha elegido este año València para celebrar su gala de entrega de premios por ser «una región a la que le encanta su tradición gastronómica, es una ventana al futuro en términos de calidad y sostenibilidad», al tiempo que destacó que la cocina sea «fundamental en su desarrollo cultural».

Colomer no dudó es destacar a la Comunitat Valenciana como «un territorio fértil en productos y recursos», así como apuntó su capcidad de «gestionar la diversidad» y defender la sostenibilidad durante todo el año.

Para Llobet, que el sector internacional de la gastronomía se reúna en la ciudad supone «muchísimia visibilidad para València», así compo «punto de inicio». «Cuando los chefs concozcan las oprtunidades que ofrecemos, seguro que querrán volver. El Ayuntamiento de València está abierto a ayudarles, queremos ser atractivos fiscalmente para que vengan a la ciudad e invietran aquí», dijo la concejala. Llobet destacó la oprtunidad que esta gala ofrece para «descubiri los productos locales» y el «talento» de los cocineros valencianos, «que sirven de inspiración» para las generaciones más jóvenes de profesionales dela cocina.

Bottura, que ha sido anteriormente dos veces número uno en este reconocido listado, dijo que «encuentros como este nos ayudan a conocernos, antes éramos competidores y ahora somos amigos». Además, señaló que «a las nuevas generaciones les encanta la gastronomía, interactúan desde sus redes sociales por todo el mundo».

Dacosta, «anfitrión» en València de los chefs en este privilegiado listado (lleva 15 años apareciendo en él), destacó que este encuentro sirve de «ventana al Mediterráneo y sus productos», así como a la «innovación» de la cocina valenciana. «La Comunitat Valenciana es uno de los territorios más inetersantes de todo el mundo. Esta gala supone conocer de primera mano toda nuestra oferta».

La paella

Como era inevitable, en esta presentación -a la que acudió prensa de todo el mundo- no faltó mención al plato estrella de la cocina valenciana: la paella. Bottura y Parka destacaron las bondades de ‘socarrat’, en concreto el de la receta de Quique Dacosta, que han tenido la oportunidad de degustar estos días en València. Bottura se atrevió incluso a compararlo con «lo crujiente de la lasaña». Para la chef neoyorquina pobrar la paella ha supuesto «una conexión emocional con los sabores".

Dacosta, por supuesto, defendió la tradicional receta de la paella valenciana, plato del que es gran maestro. «Tiene tradición, cultura y proximidad a la huerta. Es un plato tan universal que ya no sé hasta qué punto nos pertenece ya a los valencianos», reflexionó el tres estrellas Michelin.

No obstante, Dacosta aseguró que «no solo de paella vive el valenciano», ya que la cocina local puede presumir de otros muchos productos de lujo, en función de cada provincia. En este sentido, Dacosta destacó las pencas, las alcachofas, el garrofó, las setas, trufas y productos relacionados con la ganadería. Tampoco se olvidó Dacosta de las almendras, uvas y vinos. E hizo una invitación: a visitar el Mercado central de valència, «que es el mejor reflejo» de la gastronomía y productos valencianos.