Un viaje a los orígenes del artista Manuel Sáez

En un antiguo edificio del centro de València se esconde un taller que alberga centenares de obras de arte. Al entrar a la vivienda, el visitante podría imaginar que el dueño de aquel lugar es un escritor con una gran cantidad de obras publicadas. Decenas de libros de distintas temáticas inundan la pared principal de aquel pequeño recinto. Aunque él no es el autor de esas obras, sí que puede presumir de haber ilustrado algunas de ellas como el poemario «Ánima Mía», de Carlos Marzal.

Los dedos del artista Manuel Sáez recorren esa estantería y se detienen en aquellos libros en los que él ha intervenido. Con cuidado, los saca y explica cómo fue el proceso de elaboración de cada portada. Sin embargo, su mayor tesoro se esconde en los cajones situados delante de esa pequeña biblioteca.

Dentro de ellos, se guardan centenares de fotografías de varios rostros conocidos dentro del panorama valenciano y otros que sólo el propio artista reconoce. Sin exagerar, puede haber más de 600 imágenes, algunas de las cuales el autor ha convertido en pinturas, mientras que otras se encuentran en proceso. «Mi objetivo es organizar una exposición en la que muestre todos estos retratos. Me gustaría invitar a todas las personas a las que fotografié porque algunas desconocen esta obray, seguramente, se sorprenderán», explica el artista.

Durante años, Sáez ha fotografiado a aquellas personas con las que se ha cruzado en su camino y ha conservado sus imágenes junto a una pequeña descripción. «La mayoría de mis obras se basan en los objetos y las personas que me rodean. Suelo observar todo lo que tengo cerca», indica el pintor.

Cada cajón contiene varias de sus obras separadas por temáticas. Chupetes, flores o rostros son algunas de ellas. «Nunca he contabilizado la cantidad de obras que tengo porque el valor sería incalculable», explica entre risas.

Aunque la mayoría de estas obras son de pequeño tamaño, Sáez conserva las otras, ya sea colgadas en las paredes o en un armario grande. Junto a este, el artista despliega un caballete giratorio con el que trabaja sus cuadros de gran tamaño. «Al poder girar el cuadro, es más fácil poder trabajar», explica.

El artista ha colaborado en una gran cantidad de proyectos a lo largo del territorio como el mosaico de 2.000 m2 que decora el Ágora de la Universitat Jaume I de Castelló, el cual representa un guante blanco como símbolo del conocimiento. «Trabajo con guantes y, por eso, decidí que fuese el protagonista de la obra», explica Sáez. Para él, utilizar guantes es casi una obligación, ya que, paradójicamente, es alérgico a la pintura. «Yo quiero a la pintura, pero parece que ella a mí no», reivindica entre risas.

Sin embargo, este no es el único estudio que posee el artista. A poco más de dos kilómetros, se sitúa su segunda casa. «Este está alejado del ruido y, por lo tanto, puedo trabajar mejor. El estudio grande está cerca de una falla y siempre hay ruido. Por las mañanas estoy allí y, por las tardes, me suelo venir a aquí», explica.

Precisamente en el estudio más pequeño es donde Manuel Sáez está trabajando en su último proyecto. En esta serie, el artista se centra en la semana de la moda. «Viajé para conocer un poco más sobre la arquitectura, pero me encontré con una serie de imágenes que me hicieron centrarme en este proyecto», explica. Durante varios días, el artista estuvo fotografiando edificios, objetos de moda, brazaletes e, incluso, el despacho de Christian Dior. «Todo nació tras fotografiar a unos paparazzis que estaban tomando fotos a las puertas de un desfile. Yo fotografié a los que fotografían», recuerda. Aunque, en sus palabras, «parece que a algunos no les sentó muy bien». En los últimos nueve meses, Sáez ya ha realizado unas 120 pinturas. «No sé cuántas realizaré, todavía está en proceso y tardará en salir a la luz», explica.

Muchos de los dibujos están distribuidos en su mesa de trabajo. «Yo cojo las piezas, que son muy delicadas y hay mucho trabajo detrás», señala. Para él, es tan importante el proceso de creación como el punto de partida del dibujo. Añade: «Cuando trazo, ya tengo en cuenta lo que va a ocurrir», señala. Él realiza las fotografías y, a partir de ahí, nace la obra.

A pesar de que muchas de sus pinturas están realizadas en blanco y negro, se define como «un cañero con los colores». Para él es importante trabajar en el proyecto mediante un ritmo pautado. «Las series me sirven para conectar imágenes y narrativas», explica.

Sus obras destacan por la cantidad de detalles que contienen y, que sólo pueden observarse, si el espectador estudia la imagen con detenimiento. «Me gusta remarcar el gesto de la gente y que los detalles estén bien cuidados», indica.

En muchas de las pinturas de esta serie, el móvil se convierte en protagonista. «Voy pintando y marcando jerarquías. Ya tengo el ojo muy estudiado y voy viendo qué hacer», explica. La cantidad de años en esta profesión es una muestra de ello y de cómo ha ido cambiando su obra. «Antes me documentaba y viajaba para hacer los cuadros. Ahora hago las fotos y, a partir de ahí, las interpreto», concluye.