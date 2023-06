Este martes, el Palau de les Arts acogerá la nueva edición de The World's 50 Best Restaurants, donde se darán a conocer los mejores restaurantes del mundo en este 2023. Como preámbulo a la esperadísima cita, diferentes chefs reconocidos con Estrella Michelin y Sol Repsol disfrutaron la noche del lunes de una velada inolvidable en El Palmar de la Albufera. Entre los restaurantes invitados se encontraban algunos tan reconocidos como El Poblet, L'Escaleta, Lienzo, Fierro, Karak, La Finca, Atalaya, Cal Paradís, Kaido, El Bressol, La Taberna del Gourmet, Samsha o Señuelo.

Organizada por CONHOSTUR con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y la D.O. Arròs de València, "La noche de Blasco Ibáñez" reunió a un centenar de invitados a través de una experiencia multisensorial en torno a la figura del gran escritor valenciano. Una barraca albuferense se convirtió en el escenario de una particular fusión entre gastronomía autóctona y tradiciones propias de obras como Cañas y barro, entre las que se encontraban los paseos en barca o las puestas de sol al son de la Muixeranga. Además, los asistentes pudieron asistir a una representación teatral sobre Blasco Ibáñez y degustar dos platos típicos de la zona: all i pebre y arroz de cangrejo azul.

Invitados

El acto, durante el cual se hizo entrega a los invitados de la Guía de la Alta Gastronomía de la Comunitat Valenciana elaborada por CONHOSTUR, contó con la presencia, entre otros, del secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer; el presidente de CONHOSTUR, Manuel Espinar; el gerente de la D.O. Arròs de València y crítico gastronímico de Levante-EMV, Santos Ruiz; la concejala del Ayuntamiento de València Paula Llobet; la presidenta de la Academia de Gastronomía, Belén Arias; el director gerente de la Fundació Visit València, Antonio Bernabé; o la directora de la Guía Repsol, María Ritter. Además, asistieron periodistas internacionales desplazados a València para cubrir el evento desde países como Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania, Noruega, México, Suecia, Bélgica, Reino Unido o Argentina.

En su intervención, Manuel Espinar destacó que "la elección de València para celebrar este evento mundial responde al gran momento gastronómico que vivimos en la Comunitat Valenciana. Podemos presumir de tener un grandísimo recetario y de trabajar con los mejores productos de la tierra, de las lonjas y de los mercados. Es un momento imparable en el que nuestros profesionales han puesto en valor la cocina de la Comunitat a nivel internacional".