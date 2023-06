Neus Ferri presenta el seu nou disc, ‘Llar a les Arts’, l’enregistrament en directe del concert oferit al passat gener al Palau de les Arts de València. El disc complet de ‘Llar a les Arts’ veu la llum a totes les plataformes, compost per nou temes, on destaquen algunes de les cançons més exitoses de ‘Llar’, com ‘Au’, ‘Tremole’, ‘La flama’ o ‘Va davant’, a més de tres cançons d’anteriors discos de l’artista, com ‘Salvaje’, que es va avançar com a senzill, ‘Sant Joan’ amb Mireia Vives i ‘No te alejes’.

Una ocasió especial

“Des del primer moment en què vam confirmar la data a les Arts vaig tindre molt clar que eixa ocasió tan especial per la banda i per a mi s’havia d’enregistrar i s’havia de fer amb la qualitat i la dedicació que requeria un auditori com aquest. Sense dubte, va ser un dels moments més emotius de la meua carrera fins ara i crec que eixa emoció s’ha traslladat molt fidelment al disc”, explica Neus Ferri sobre aquest treball en directe.

Neus Ferri va posar en escena el seu últim treball discogràfic, ‘Llar’, a la sala magistral del Palau de les Arts de València dins del cicle dedicat a les músiques valencianes que per primera vegada va acollir l’auditori. ‘Llar’ va vore la llum al gener de 2022 i ha guanyat els guardons al millor disc de pop als Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2022, concedits per Cultura de la Generalitat, i el de millor disc de rock als Premis Ovidi, atorgats pel Col.lectiu Ovidi Montllor.

Escenaris emblemàtics

Durant tot el 2022 i bona part del 2023, Neus Ferri ha passejat el seu últim treball discogràfic per teatres i cicles musicals de tot el territori, com la jornada de llibres i música ‘Abril als ulls’, que va tenir lloc al Monestir de Santa Maria de la Valldigna, el Teatre Calderón d’Alcoi, el festival Música i Lletra de Xàtiva, les Nits del Castell de Montesa o la Fira Valenciana de la Música Trovam.

Per aquest concert al Palau de les Arts, Neus Ferri va plantejar una posada de llarg del seu treball d’autèntic luxe, amb nombroses col.laboracions, com Pachi García ‘Alis’, Mireia Vives i Ana Zomeño, i acompanyada per tota la seua banda: Hèctor Tirado a la guitarra, Jorge Molina al baix, Adrián Perales a la bateria, Marina Alcantud al teclat, David Barberà al piano i Berta Íñiguez i Monty Peiró als cors. El disc de ‘Llar a les Arts’ ha estat mesclat i masteritzat per Pachi García ‘Alis’ i compta amb disseny gràfic de Koi Samsa i les fotografies d’Irene Bernad.

A més, Neus Ferri ha publicat un vídeo en el qual mostra els preparatius del concert i com es transforma un dels auditoris del Palau de les Arts en un escenari perfecte per al rock.

Neus Ferri

Neus Ferri (Alcoi, 1984) ha treballat en gairebé tots els àmbits musicals possibles: des de la docència fins a la composició, passant per músic de sessió, musicals i corista d’altres artistes, i en tants estils musicals com permet la seva versatilitat vocal, aplaudida per la crítica i l’audiència. Es va donar a conèixer com a intèrpret a nivell estatal a través del programa “La Voz” a la seva primera edició a Espanya (2012) i del que va ser finalista.

Neus va agafar llavors les regnes de la seva carrera en solitari i després de publicar el seu primer treball “Aquí me tienes” de la mà de Warner Music Spain i sota la producció de José de Castro (Jopi), va ser finalista als Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2019 amb el seu segon disc d’estudi “Canciones de amor al odio”, editat al costat de Maldito Records i produït per Pachi García Alis. El 2020 publica el single “Sant Joan”, cantat íntegrament en valencià i llavor de ‘Llar’, al qual segueix el 2021 el seu tema més recent, ‘Con la menor gravedad’, una cançó amb la que anunciava el canvi que s’apropava amb “Llar”.