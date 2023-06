"El objetivo es mantener la calidad, no el millón de visitantes"

El 21 de junio de 2022 abría sus puertas CaixaForum València en el Ágora, ese espectacular edificio que Santiago Calatrava incluyó en su proyecto de la Ciutat de les Arts i les Ciències y al que, hasta entonces, ninguna institución le había encontrado utilidad. Un año después, un millón de personas han visitado el centro cultural de la Fundació la Caixa, una cifra que sorprende incluso a su director, Álvaro Borrás. «Las cantidades están muy bien, pero tienen que ir aparejadas a las calidades», señala, para explicar a continuación que este éxito puede deberse a tres factores: el modelo de programación de exposiciones y actividades mediante acuerdos con otras instituciones; el haber «caído» en un foco de atracción de visitantes como es la Ciutat de les Arts y el formar parte de un panorama cultural tan activo con el IVAM, el Bellas Artes, el Carme, el Etno o el futuro centro Hortensia Herrero como es el valenciano.

¿Qué le ha aportado CaixaForum a este panorama?

Una propuesta distinta y un modelo único en Europa, que permite visitar exposiciones por las que los valencianos tendrían que desplazarse. Traer un trocito del Prado, un trocito del British… Y, además, no solo somos un edificio espectacular y una serie de exposiciones, sino también unas propuestas de actividades que orbitan a su alrededor y las enriquecen.

¿Hay espacio en la ciudad para toda esta oferta?

Creo que sí, aunque como ciudadano no sé si hay suficiente público para consumirla. Pero creo que la vitalidad de la oferta cultural en València con respecto a hace un lustro es increíble, estamos en un momento dulce.

¿Le ha sorprendido cómo han recibido los valencianos su CaixaForum?

Absolutamente. No teníamos un objetivo numérico, pero sabíamos que había una expectación por este proyecto, por ver el Ágora por dentro, por ver cómo encajaba el proyecto CaixaForum en este edificio, por ver una exposición como la del British... Pero no esperábamos llegar al millón de visitantes. Los centros de Sevilla y Zaragoza tardaron cuatro años en llegar a una cifra así.

¿El objetivo es mantener esta cifra cada año?

Eso es imposible porque aquellas circunstancias no se van a repetir. El objetivo es seguir manteniendo la calidad y conseguir la recurrencia de toda la comunidad educativa, que es nuestro público principal, y la fidelidad del público familiar. De cifras ni hablamos, pero con la mitad nos sentiríamos satisfechos.

¿Ha limpiado CaixaForum la carga reputacional que arrastraba el Ágora?

Sí, el edificio tenía unas connotaciones negativas y también unas cargas estructurales que estamos solucionando día a día. Creo que ha habido tres logros. Uno, haber traído CaixaForum a València, que hay que recordar que llegó después de Sevilla y Zaragoza. El segundo, poner en funcionamiento el Ágora, que era una carcasa vacía en la que solo se celebraban algunos eventos puntuales y sin objetivo concreto. Y tres, que esto sea una realidad fruto de la colaboración público-privada.

Relación institucional

¿Habría habido CaixaForum si la Generalitat no les hubiese perdonado el canon por usar el Ágora?

Me pierdo en esas negociaciones, pero creo que no. La Generalitat nos dio el edificio libre de cargas estructurales (aunque hay una cosa contra la que es imposible luchar que son las goteras) y, a cambio, hemos invertido 19 millones en la creación de CaixaForum, más una inversión anual de unos 5 millones en programación y funcionamiento.

¿Alguna sorpresa que les haya incrementado los gastos?

Las propias de una nueva construcción. Ha habido cosas que pensábamos que iban a funcionar de otra manera, otras en las que no habíamos pensado, pero ninguna sorpresa grande ni desagradable.

¿Contribuye con su millón de visitantes el CaixaForum a un modelo turístico sostenible?

Nos gustaría que fuese así. El 45 % del público de CACSA viene de Semana Santa al final de la temporada turística. Pero nosotros no dependemos de esa estacionalidad, hay ciudadanía y mucho público escolar que viene fuera de ese periodo. Vienen muchos italianos sobre todo, franceses y por detrás alemanes y británicos. Pero nuestro principal objetivo no son los turistas, nos centramos sobre todo en el público escolar y ciudadano, que es al que interpelamos.

¿Deja espacio a las propuestas culturales valencianas un modelo de exposiciones común a todos los CaixaForum de España?

Sin este modelo CaixaForum no funcionaría, pero tiene la desventaja de que no cabe un guiño a lo local. Nos han llegado un montón de propuestas desde València pero no tenemos la capacidad ni física ni conceptual para hacerlas. Pero eso es así aquí, en Barcelona, Sevilla o Palma. Es nuestro modelo y entendemos que hay otros centros culturales que sí pueden dar cabida a estas propuestas más locales.

Berlanga y los retratos del Prado

¿Ese modelo de CaixaForum que combina arte, ciencia y sostenibilidad se puede trasladar a toda la ciudad?

Nos gustaría contagiar ese espíritu y, de hecho, creo que ya existe. Las propuestas que se hacen en València, en el IVAM, en el Carme, en el Etno, trascienden lo cultural. Este edificio es un iceberg, la punta cultural de una actividad que es eminentemente social. Para nosotros, la separación entre cultura y ciencia es artificial y su divulgación es una herramienta de transformación social, y creo que en ese discurso estamos todos.

¿Y es artificial la separación entre alta cultura y cultura popular?

Así es. No nos gusta ejercer una jerarquía cultural y queremos interpelar a todos los públicos. Si queremos penetrar a la sociedad, atraer sobre todo a la gente que no acude a los centros culturales, no solo tenemos que hacer exposiciones del Prado o del British. Y por eso también tenemos ahora una sobre tatuajes y en julio inauguraremos la del cómic. También te digo que no hemos conseguido aún atraer al público de entre 16 y 25 años, que por ejemplo es el que está más tatuado y no está viniendo a la exposición Tattoo en la medida que quisiéramos. A lo mejor tenemos que ser realistas y decir que es un público con otros momentos de la vida.

De lo poco que sabemos de la próxima temporada es que habrá una exposición sobre Berlanga.

Sí, hay dos cosas que ya se han revelado para València: la de Berlanga y la del Prado sobre retrato del XIX. De lo poco que puedo contar de Berlanga es que estamos trabajando con el Ministerio de Cultura con las 72 cajas del legado del director y donde estamos encontrando cosas maravillosas.