Como un día más, Quique Dacosta dirigió ayer las cocinas de su restaurante en Dénia. Sin embargo, el ánimo era diferente. El tres estrellas Michelin estrenaba puesto en la prestigiosa lista de The World’s 50 Best Restaurant 2023. Su ascenso al número 20, desde el 42 de hace un año, era el motivo. El chef, confiesa, no se imaginaba que el salto iba a ser tan importante. Esperaba avanzar puestos, gracias a su propuesta Por el amor al arte, pero no tantos.

Aplausos, abrazos, felicitaciones y satisfacción, mucha satisfacción por el «trabajo bien hecho», es lo que se respiraba a mitad mañana en el restaurante situado en La Marina. «Estoy muy feliz por este reconocimiento, es un orgullo para mi equipo y para mí abanderar España y la Comunitat Valenciana entre tantos restaurantes y colegas de todo el mundo a los que admiro», aseguraba el chef que, horas después, aún no asimilaba el éxito que supone ocupar un puesto privilegiado en la lista internacional más prestigiosa del panorama gastronómico. Una lista que tiene en cuenta los votos de 1.080 expertos culinarios de 27 regiones del mundo, entre los que figuran escritores, críticos y restauradores. «Tengo la suerte de pertenecer a la familia 50 Best desde hace más de quince años y siempre hemos advertido la dificultad y el reto que supone ordenar el mundo gastronómico en una lista de cincuenta puestos. Agradezco mucho a todas aquellas personas que nos visitan y consideran que nuestro trabajo es interesante para el mundo», afirmaba feliz y agradecido el autor de una cocina que se sustenta bajo los pilares de la armonía, el sabor, la vanguardia y la fantasía. «Para mí es una satisfacción poder representar a la Comunitat Valenciana, con sus productos, sus tradiciones y toda la riqueza gastronómica que tenemos», incidía. Posee 12 restaurantes Dacosta, propietario de 12 restaurantes y distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su aportación al Arte a través de la cocina, quiso compartir ayer su éxito con todos los que, en uno u otro puesto, han logrado entrar en el listado: «Para mí todos los colegas que están en la lista podrían ocupar perfectamente el número uno, felicito a todos mis colegas españoles y sobre todo a Virgilio Martínez y Pía León por el trabajo excepcional que realizan desde su Perú -Central de Lima se coronó como el mejor restaurante del mundo en gala celebrada en València- Todos ellos son sin duda geniales e inspiradores», compartía tras ensalzar el trabajo de Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch al frente de Disfrutar (segundo, y mejor restaurante de Europa) y del ‘triestrellado’ David Muñoz de Diverxo, tercero. Así, son seis los restaurantes españoles que se han colocado entre los 50 mejores del mundo, demostrando de nuevo que la gastronomía española sigue entre las más prestigiosas del planeta. Además de Disfrutar, Diverxo y Quique Dacosta Restaurante, aparece en la lista Etxebarri (Axpe, Guipúzcoa, 4º) Elkano (Guetaria, 22º) y Mugaritz (San Sebastián, 31º,). En el tramo del 50 al 100 -premios que no se entregaron en la gala- aparece Ricard Camarena Restaurant, en el puesto 96, y los también españoles Aponiente (64º), Azurmendi (81º) y Enigma (82º). «Hemos llegado hasta aquí por la tradición, por la despensa y, obviamente, porque hay mucho talento. Las galas constatan la realidad de lo que está sucediendo. Y en esa realidad nos movemos. No hay que ponerse muy chovinistas, hay que seguir trabajando con humildad y dedicación», explicaba Dacosta, al que la «máxima» alegría de situarse entre los mejores del mundo le llega tan solo dos semanas después de conocer que tres restaurantes de su grupo se han posicionado como 100 de los mejores de Europa según Opinionated About Dining, la lista más prestigiosa del continente. Detalles El precio

El precio del menú degustación, que esta temporada se llama «Por Amor al Arte», es de 275 euros por persona en temporada baja y asciende hasta los 295 euros en temporada alta por persona -entre julio y septiembre-. La armonía de vinos cuesta entre 150 y 200 euros, en función de si se elige la versión prémium. Las bebidas de bienvenida no están incluidas en este precio.

Curiosidad

El menú al completo se sirve en un recorrido por el restaurante donde el comensal cambia de zona en función a los platos y elaboraciones que se le ofrecen.

Prestigio

Tiene 3 estrellas Michelin y en junio de 2023 se colocó como séptimo en la lista de los mejores restaurantes europeos, según Opinionated About Dining OAD.