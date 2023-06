Laura Esparza ha tret nou single, avançament del seu primer disc en solitari, però no ho ha fet a soles. En aquesta ocasió canta acompanyada de Carles Caselles a la veu i de Josep Bolufer a la bateria, ambdós components del grup valencià Smoking Souls.

Laura i Carles van coincidir en la passada edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana, quan tots dos van versionar per a la gala a dúo la coneguda cançó del grup El Diluvi, “I tu, sols tu”. Van connectar molt bé i l’experiència els va despertar les ganes de fer una col·laboració musical junts. Així va ser com Laura, qui ja tenia al cap l’adaptació de la cançó “Verde eléctrico” del grup valencià Twelve Dolls, va pensar en Carles per acompanyar-la en aquesta proposta.

Adaptada al valencià

Laura Esparza ha adaptat la lletra d’aquesta cançó a la nostra llengua, el valencià i l’ha produïda de la mà de Fran Pardo, qui ha enregistrat també les guitarres i el baix de “Verd elèctric”. Segons Laura, “Cantar amb Carles ha sigut una experiència molt bonica, tant per la seua veu com per la seua forma de ser. Vaig sentir des del primer moment que podríem connectar molt bé i estic encantada amb el resultat”.

La cançó de Twelve Dolls, banda que va ser una de les més destacades a l’escena alternativa valenciana, es torna ara més elèctrica i electrònica que mai. A més a més, l’aportació a la bateria de Josep Bolufer ens apropa l’essència del grup Smoking Souls, amb ritmes molt potents i pronunciats.

Procés de gravació

El senzill ve acompanyat d’un videoclip que mostra el procés de gravació de “Verd elèctric” i la complicitat de Laura Esparza amb Carles Caselles i Josep Bolufer. El vídeo s’ha enregistrat in situ a Dinammo Studios (de Fran Pardo) el mateix dia de la gravació. A la càmera han estat Jorge Esparza i Alberto Ibáñez i el videoclip ha sigut editat per Emma Sánchez. La cançó ha sigut masteritzada per Enrique Soriano en Crossfade Mastering i editada per Primavera d’Hivern.