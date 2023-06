Payaso, engendro, basura, esperpento o mamarracha son sólo algunos de los insultos que Adrían Martín ha recibido durante las últimas semanas en sus redes sociales. «Sólo porque algunos medios habían publicado que la drag queen Choriza May estaría como suplente en la lista de Compromís, he tenido que soportar todos estos comentarios», lamenta Adrián Martín, vecino de Guadassuar que saltó a la fama bajo el nombre de la drag queen Choriza May.

El joven denuncia el aluvión de críticas que reciben diariamente las drag queens en redes sociales, por lo que solicita a las instituciones que se regule de una «manera más dura» este tipo de comportamientos, ya que, en sus palabras, «aunque a mí no me afecta, sí que conozco a personas que lo pasan mal y no debería estar permitido». «Igual que se denuncia cuando se produce un ataque en persona, no entiendo porque no se regulan estos comportamientos en las plataformas. Al final tienes que reírte de estos comentarios, pero me he dado cuenta que la sociedad está involucionado», reivindica. En sus palabras, «van a venir tiempos muy duros. Ya se ha visto en estas elecciones y veremos qué pasa el 23J».

Ganadora del concurso «Drag Idol», reconoce que su infancia en Guadassuar fue bastante complicada. «Toda la vida he recibido ‘bullying’ por no comportarme como se supone que lo hacen los hombres y, ahora, cuando actúo como Choriza May, que al final es mi disfraz de trabajo, me dicen que no soy una mujer. Yo eso ya lo sé, pero es un síntoma más de su ignorancia», explica Adrián, quien lamenta que «da igual lo que seas porque te van a insultar por ser, existir y ocupar un lugar». No obstante, y a pesar de las críticas, el joven ha seguido luchando por encontrar su sitio en el mundo. «Al pequeño Adrián le diría que tire adelante porque valdrá la pena y vendrá algo mejor. Los que te critican, luego te valorarán. Tendrá que esperar un tiempo, pero valdrá la pena todo ese sufrimiento», indica.

«Estamos acojonados»

«La gente se pregunta por qué se celebra el mes del orgullo y son capaces de decir que no hay homofobia ni transfobia», denuncia ante aquellas personas que niegan discriminación en torno al colectivo. Reconoce que «estamos acojonados ante el cambio de gobierno porque van a intentar invisibilizarnos y llegarán políticas que intentarán legitimizar estos comportamientos».

Choriza May teme qué puede pasar en el sector de la cultura: «¿Crees que nos van a dar ayudas para hacer espectáculos o películas sobre el colectivo LGTBIQ+? La cultura es importante para mostrar y dar visibilidad». A pesar de ello, el joven reivindica que el colectivo seguirá luchando por sus derechos. «Nos caracterizamos por tirar adelante con poco dinero. Les molesta que ocupemos espacios públicos, pero es evidente que en España cada vez hay más oferta en torno al mundo drag queen». Ante esta situación, Choriza May muestra que «todavía existen más ganas de luchar porque esta batalla no está terminada».

Salto a la política

El vecino de Guadassuar decidió presentarse a las listas electorales de Compromís de forma «simbólica». «Antes todo eran señores heteros, yo en mi pueblo no tenía referentes. Está cambiando y me gustaría ser visible por los que vienen detrás. Pienso en todos esos niños que llegan», reclama. Señala que «la gente sale cada vez más del armario en los pueblos pequeños y eso es un orgullo», pero también lamenta que ahora las reacciones son más violentas y agresivas. «Por ir cogido de la mano con mi pareja por València me han insultado, pero lo seguiré haciendo. Sólo insultan cuando van en grupo e intentan intimidar, ya no se esconden», lamenta.

Por otra parte, reivindica que el apoyo al colectivo LGTBIQ+ no debe visibilizarse sólo durante el mes de junio, sino todo el año. «Hay marcas que nos apoyan sólo este mes por una cuestión de marketing», denuncia. Añade que «el mensaje de ‘love is love’ ya está pasado. El mensaje debería ser que dejen de pegarnos, acosarnos o decidir por nosotros. Yo he decido vivir mi día a día dando lo mejor de mí».

«La terreta», en Newcastle

Choriza May tiene el corazón dividido entre València y Newcastle, lugar en el que reside y donde se ganó su puesto en el mundo drag queen. Por eso, ha decidido trasladar una parte de su terreta a esta ciudad a través de la canción en valenciano «Cho Cho Choriza May». «En mis canciones ya introducía fragmentos en valenciano, pero tenía ganas de hacer algo en mi idioma. Yo me siento un poco María Abradelo cuando actúo. La gente no sabe qué es lo que canto, pero se convierte en una fiesta», indica. Reconoce que no iba a publicar la canción, ya que solo iba a interpretarla durante sus actuaciones, pero fueron sus seguidores quienes le pidieron que la incluyese en las plataformas digitales.

El joven no descarta regresar a la Comunitat Valenciana. «La terreta tira. Me gustaría estar aquí y en Newcastle porque me están saliendo muchas funciones en ambos lugares. No lo descarto en un futuro», concluye Choriza May, quien ya se encuentra trabajando en otros proyectos. «No nos van a callar y seguiremos luchando», añade.

El vecino de Guadassuar saltó a la fama en Reino Unido tras interpretar a la drag queen.