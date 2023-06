Larisa, la madre del joven Egor Chulkov, afincado en Alicante desde hace 23 años, siempre pensó que su hijo tenía que ser músico. "La música podría ser una vía de crecimiento y desarrollo para él", reivindicaba día tras día. A pesar de las dificultades que se han encontrado por el camino, el alumno se ha convertido en el primer titulado de España con autismo en el Grado Superior de Música, en la modalidad de piano, de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR).

El coordinador de Estudios del centro, Juan Pablo Valero, señaló durante el acto de graduación el trabajo y la perseverancia tanto del joven como su familia. “No, no lo podemos escolarizar aquí. Tiene talento musical pero no lo podemos aceptar; no tenemos plaza para niños como él”, recordaba antes los asistentes. Esta no fue la única negativa. Chulkov recibió varios "no" en distintas escuelas y conservatorios de música. “Larisa siguió moviendo cielo y tierra hasta que encontró en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent y el programa "Tots músics, tots diferents", una iniciativa para la inclusión de alumnos con diversidad funcional”, reivindicó el coordinador, quien añadió que “derribar las barreras y los techos de cristal que impedían a cientos de músicos de vocación con diversidad funcional acceder a los conservatorios, lo cual supuso una lanzadera para la carrera profesional de Chulkov”.

Perseverancia y éxito

Valero puso en valor el esfuerzo del joven. "Es un auténtico relato de perseverancia y éxito. Le decían que no podría aprender y desarrollarse como el resto”, pese a detectar su buen oído y su pasión por los instrumentos. Sin embargo, tal es su capacidad, que el recién graduado se sabe de memoria las ocho sinfonías de Bruckner y tiene oído absoluto, capacidad que le identificaron desde una edad muy temprana relacionada con la memoria auditiva.

El directivo y músico expuso la titánica lucha de una madre que “no ha aceptado nunca un ‘no’ como respuesta”, que salió de Rusia con un bebé de dos años que los médicos decían que “no podría aprender y desarrollarse como el resto”, diagnóstico similar al que se encontró en España, pese a detectar su buen oído para la música, que empezó a cantar antes que hablar y su pasión por los instrumentos musicales (piano, percusión, trombón, saxo...).

Primer alumno de España

Chulkov siguió estudiando y, cuatro años después, ha obtenido su beca de graduado con 26 años y logra, una vez más, ser “el primer alumno de España en conseguir el título de Grado en Música, lo que lo erige en todo un referente para el mundo de la educación musical”.

Tanto el pianista como su madre recuerdan y agradecen a los profesores que lo han acompañado desde sus inicios, “que han creído siempre en las capacidades y el potencial artístico de Chulkov".

Chulkov (1997, Bratsk - Rusia) tiene autismo con un grado de discapacidad del 65% pero es un alumno con muchas capacidades. Valero apuntó que el joven músico “tiene una capacidad más alta todavía; y no es académica, ni musical, ni pianística. Es la humana". Y subrayó que “Egor es un alma buena. Es luz en medio de este mundo, quiere a todos y no juzga a nadie”. El coordinador de Estudios de Esmar destacó que “Egor y Larisa nos han dado a todos una lección vital haciendo el bien a los demás”.