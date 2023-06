Aníbal Angulo es el hombre detrás de la firma Hannibal Laguna, que celebra sus 35 años como referencia internacional en el mundo de la moda -de la moda de autor, «la que defiende la excelencia artesana y perdura en el tiempo», aclara él- y que ha llevado el nombre de Alicante por el mundo sin haber nacido allí. El diseñador de origen venezolano, que eligió con su familia esta ciudad para crear sus diseños, muestra ahora en una exposición el resultado de más de tres décadas de trabajo hasta convertirse en el embajador de la marca España que es hoy, tras haber vestido a actrices como Demi Moore o Paz Vega, modelos como Judith Mascó o cantantes como Rocío Jurado y Victoria Beckham.

Comisariada por Cristina Martínez, redactora de Cultura del diario Información de Prensa Ibérica (mismo grupo al que pertenece Levante-EMV), «El secreto del glamour» se instala hasta el 15 de septiembre en la Diputación de Alicante. Una muestra inédita que propone viajar a ese secreto «por la feminidad, el romanticismo y la sofisticación a través de 35 piezas icónicas de la firma, que demuestran que el glamour sigue vivo, quizás más que nunca, evolucionando como la sociedad para manifestarse con registros más puros y comprometidos con el individiuo y su relación con el entorno».

Así explica la esencia de esta propuesta un Aníbal Angulo, acompañado de su hermana Isabel y emocionado al hallarse «en el escenario donde había soñado desde adolescente con 16 años», tras recordar que estudió en el antiguo colegio Hermanos Maristas, entonces frente a la Diputación, «donde venía a dibujar en los jardines con una libreta en el recreo» y «donde empezó todo». «Trabajar estos días dentro de esta sala, que visité en algún momento, ha sido realmente muy bonito», añadió sin ocultar su emoción y agradecimiento a la Diputación por acoger esta exposición ya que, a su juicio, «la moda es el mejor espejo de la sociedad y su cultura, incentiva la imaginación, tiene el poder de transformarnos y nos permite interpretarla para expresar ideas propias».

Más de 4.000 creaciones

Angulo, que ha creado más de 4.000 diseños, manifestó que la moda de autor, la que diferencia el original de la copia, «defiende la excelencia artesana de los altos oficios y la creación de prendas que perduren en el tiempo contribuyendo de manera activa a la sostenibilidad», sin olvidar que «es totalmente atemporal» y advertir que en la muestra hay piezas desde el año 98 hasta el 2024, que conviven sin que el espectador sea capaz de distinguir las más recientes.

Cristina Martínez, que describió al creador como «una mente privilegiada y un trabajador impresionante», destacó que el recorrido a través de estas 35 piezas no sigue orden cronológico sino que narra «la historia de un sueño -el de Hannibal Laguna- y cómo ha hecho soñar a mujeres durante 35 años».

Esa historia comenzó con una flor que Aníbal hizo de niño a su madre con retales de la empresa familiar y que hoy se refleja en uno de los vestidos inspirado en ella y realizado con neopreno reciclado -el vestido Wilka- que aúna lo artesanal con lo sostenible.

La comisaria invitó al público «a ver la moda como algo vivo, que evoluciona con la sociedad, que tiene compromiso con la sostenibilidad, el trabajo artesanal, la cultura y el arte, y que contribuye a fortalecer el mundo femenino».

La exposición cuenta con códigos QR que detallan cada diseño, así como audiovisuales del backstage de los desfiles y el making of de algunas creaciones. Las piezas, además, se sitúan entre imágenes de tres metros de altura y espejos, fundamentales en el mundo de la moda, que invitan al espectador a ser partícipe. Junto a los vestidos, hay complementos y esculturas. Entre ellas se encuentran joyas como la preferida por Hannibal Laguna, el vestido Atenea, realizado en 2008 en terciopelo líquido negro -«el color de España»- y filamentos metálicos, que no se vende y es el más costoso de la exposición; uno de sus modelos antiguos, de 1999, realizado en color sangre contra el maltrato animal y el uso de pieles -«ya hablábamos de sostenibilidad en esta época»-; o un vestido «con más de dos mil flores de tafetán que cuando se mueven suenan como gotas de agua».

También podrá disfrutar el espectador de esta exposición de un diseño de lamé «a juego con los ojos de Judith Mascó», que cerró uno de sus desfiles; el último que vistió la tonadillera Rocío Jurado en concierto en RTVE en 2005, otro rojo del que se encaprichó Victoria Beckham o el que lució la tenista Garbiñe Muguruza en la alfombra roja de los Óscar.

Sus corpiños, otras de sus piezas marca de la casa, lucen con el modelo Avedon, de acero bañado en rodio, creado en homenaje a Paco Rabanne y que se expuso, entre otros, en el IVAM y también se muestra un diseño inspirado en la Marilyn Monroe de la película La tentación vive arriba, que vistió Valentina Sampaio, la primera top-model trans.

La muestra se completa con una mirada al futuro a través de tres vestidos de novia que forman parte de la colección YES para 2024. «La magia de la moda es no saber qué harás dentro de tres años, pero no puedes contar algo contradictorio. Nosotros sabemos que con el último vestido que acabamos un desfile es donde empezamos el siguiente», reveló el diseñador.