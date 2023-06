La cantante, actriz y presentadora María del Carmen García Galisteo, más conocida como Carmen Sevilla, ha fallecido a los 92 años. La actriz fue trasladada el pasado 25 de junio al hospital Puerta de Hierro de Madrid en estado grave desde la residencia geriátrica donde vivía desde que le diagnosticaron alzhéimer en 2009. Tras varios días ingresada, Carmen Sevilla fallecía, pero siempre quedarán sus películas, entre las que se encuentran "La hermana San Sulpicio", "Violetas imperiales", "La venganza" o "Camino del Rocío".

Aunque nació en Sevilla, la artista siempre tuvo una estrecha vinculación con la ciudad de València. Su primera aparición encima de un escenario fue en el Teatro Principal de la calle de las Barcas, donde actúo con el ballet de Montemar. La actriz no tenía la edad y, por lo tanto, tuvo que falsear su partida de nacimiento para conseguir el trabajo.

Carmen Sevilla no vivió en primera persona la riada de València en octubre de 1957 por pocas horas. Sin embargo, participó de manera desinteresada en la subasta que Radio Juventud organizó a beneficio de los damnificados valencianos en Murcia. Tras su participación, se trasladó junto a otros artistas españoles a la ciudad valenciana para visitar a la Mare de Déu y el Palacio Arzobispal. La presentadora pudo hablar con el arzobispo de la ciudad, aunque no fue bien visto por la sociedad del momento, debido a la censura de los años 50, por lo que la fotografía tomada por Pérez Aparisi no pudo ser publicada. Sin embargo, la imagen terminó saliendo a la luz.

Su verdadero amor, un valenciano

El corazón de Carmen Sevilla siempre ha estado marcado por la ciudad de València y sus vecinos. La actriz aprovechaba cualquier ocasión para acudir al "cap i casal", lugar en el que encontró a su segunda pareja, el valenciano Vicente Patuel. Con él, tuvo una casa en la costa alicantina durante varios años, lugar desde el cual viajaba frecuentemente a València.

La artista quedó prendada de Vicente Patuel desde el primer momento en el que lo vio. Este era un gran admirador suyo, que conservaba un autógrafo que ella le firmó. Desde ese momento, empezaron a relacionarse y a compartir algunos momentos juntos, aunque tardaron en hacer público su romance. La actriz llegó a confesar que con él había conocido el amor verdadero.

Sin embargo, no fue el único que se enamoró de Carmen Sevilla. La "Casa del Artista" siempre le mostró su gratitud, por lo que llegó a solicitar, a través de la Fundación del Cinema del Mediterrani, que se le concediese una "estrella" en el paseo de la playa de la Malva-rosa. La actriz, en diversas ocasiones, había donado dinero a la asociación "para ayudar en las diferentes necesidades". La organización, además, le rindió un multitudinario homenaje en el Teatro Principal.

Fallera de honor

Las Fallas también fueron protagonistas en la vida de Carmen Sevilla. La primera vez que la actriz conoció la fiesta más importante de la ciudad fue en 1958, año después de la catastrófica riada. Los ojos estaban puestos en València, que estaba intentando recuperarse de uno de los acontecimientos más catastróficos y, por eso, la artista no quiso perderse la oportunidad de brindar su apoyo a una ciudad que tanto cariño le había dado. Ese año, Carmen Sevilla fue nombrada fallera mayor de la falla Plaza del Ángel dejando una imagen que quedará marcada en la historia: su paso por la Ofrenda. La estampa se repitió en 1996, cuando fue nombrada fallera de honor de la comisión Pizarro-Cirilo Amorós.

No fue hasta el 2008, cuando Carmen Sevilla regresó a la fiesta. En esta ocasión, Na Jordana conmemoraba el 50 aniversario de la riada y decidió recuperar su imagen. La actriz fue nombrada fallera de honor, recibiendo la distinción a los pies de la falla. El indumentarista valenciano Enrique Marzal fue el encargado de confeccionar el traje que luciría la famosa en su nuevo paso ante la patrona de València.

Aquel año la expectación fue máxima. Carmen Sevilla fue recibida por un baño de masas. "Eres la Carmen del Carme", le gritaban. Fotógrafos de distintos medios llenaban el local para conseguir la mejor fotografía de la artista poniéndose el traje o la mantilla. "Estos trajes son alucinantes. Me va a ver el mundo entero porque se emitirá por televisión y vestirme de fallera me hace muy feliz. València es mi segunda tierra. Vosotros me estáis dando vida y no tengo palabras para agradecérselo a la falla Na Jordana", señalaba.

Una de las pioneras en Hollywood

La artista fue una de las primeras actrices españolas que trabajó en Hollywood gracias a su enorme talento y su impresionante belleza. De hecho, llegó a rodar con algunos de los actores más importantes de la época como Charlton Heston y enamoró al mismísimo Frank Sinatra. "La novia de España", como fue apodada por la prensa, protagonizó grandes éxitos de nuestro cine como "Violetas imperiales", "La fierecilla domada" o "La venganza".

Años más tarde, el rostro de la simpática presentadora se convirtió en habitual de pequeña pantalla gracias al programa diario "Telecupón", en el que conquistó a la audiencia con su gracia, sus despistes y su enorme simpatía desde 1991 hasta 1998. En 2003 se puso al frente del espacio "Cine de Barrio", programa que rescataba películas míticas del cine español en TVE.

Carmen Sevilla se casó en dos ocasiones: la primera con el padre de su hijo, Augusto Algueró, en el Pilar de Zaragoza y la segunda en Arcos de la Frontera, con el empresario valenciano Vicente Patuel, con quien llevó una vida tranquila en el campo.