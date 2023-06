El Big Sound, uno de los mayores festivales que se celebran en la ciudad de València, arranca esta tarde con artistas de la talla de Duki, Ptazeta, Manuel Turizo o Natalia Lacunza. Miles de jóvenes acudirán hoy, mañana y también durante la jornada del sábado a la Ciutat de les Arts i les Ciències para escuchar en directo a sus cantantes favoritos.

Una de las grandes artistas que tienen cita en el Big Sound es Ana Mena. No obstante, la actuación de la de Málaga podría sufrir una cancelación de última hora, ya que la joven ha comunicado que arrastra desde hace semanas problemas de afonía. De hecho, anoche decidió anular su actuación en Burgos por este motivo, y fue sustituída por Ana Guerra.

Ana Mena ha decidido compartir la problemática con sus fans a través de una storie de Instagram para justificar su ausencia en la cita de Burgos: "¡Hola chicos! Escribo este texto para contaros que definitivamente no he podido llevar a cabo mi concierto de esta noche en Burgos y explicaros el motivo. Antes de nada me gustaría expresaros que yo también estoy muy triste y para nosotros nunca es agradable tener que cancelar un show, no hay nada que me guste más en el mundo que subirme a un escenario y estar con vosotros", comenzaba.

A continuación, ha explicado detalladamente el motivo por el que canceló su actuación, es decir, su problema de afonía: "Como algunos habéis ido viendo estas semanas en mis redes sociales, llevo varias semanas sin parar de cantar todos los días de un lugar a otro, estoy entre España e Italia de promoción por los singles nuevos y han sido unas semanas preciosas de mucho trabajo pero también muy agotadoras".

La artista ha explicado que lleva varios días tomando antiinflamatorios para evitar faltar a sus conciertos, pero que esto no ha sido suficiente, y que los profesionales le han recomendado que la única solución para atajar el problema es el descanso: "Hace una semana ya empecé a arrastrar una afonía que he ido más o menos solventando a diario con el uso de unos medicamentos para, de alguna manera, ir saliendo del paso. Ayer mismamente tuve que volver a ellos para salir a cantar en el LoveMi. Cuando haces dos canciones bajo los efectos de estos antiinflamatorios, puede parecer que no te pasa nada, pero si no hay reposo de voz, la situación continúa. Cuando me he despertado esta mañana, mi garganta ya no respondía, he ido a dos médicos esta tarde y todos me han mandado reposo de voz y continuar con el tratamiento".