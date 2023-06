Casi 70.000 asistentes disfrutarán de la mejor música urbana en el BigSound Festival estos días. Para ello, cerca de 1.100 personas trabajan a contrarreloj para que el evento se desarrolle de la mejor manera posible.

"Me gusta ver a la gente feliz y emocionada gracias al trabajo que hacemos", reconoce Pat Quinteiro, responsable de prensa del festival. A pesar de ser una de las mujeres con más edad del equipo, Quinteiro derrocha energía y vitalidad. "El lunes ya me levanté muy feliz porque llegaba la gran semana y esa emoción no se pasa", reconoce.

Apasionada de la música, la responsable de prensa estudió Historia del Arte, pero pronto descubrió que ese no era su lugar. "Hice unas prácticas en una galería de arte y me pidieron que llamara a gente y les invitara. Vi que eso me gustaba. De ahí fui a un festival de arte y ya me adentré en la música", explica tras más de 15 años en el sector.

Reconoce que hay un gran esfuerzo detrás de cada evento. "Te marcas unas expectativas y tienes que ir apagando fuegos porque hay cosas que salen, pero otras no", lamenta.

Lucía Dasi, de 24 años, es la responsable de la Gestión de Logística de artistas, Artist Liaison y Hospitality en el festival. Ella se adentró en este mundo tras realizar sus prácticas el año pasado. Reconoce que hay un gran trabajo detrás. "Hay mucha tensión, es una locura, pero es gratificante", reivindica la joven, quien añade que, durante los tres días el trabajo se incrementa, ya que "el primer artista puede hacer una prueba de sonido a las siete de la mañana y el último se va a las cinco de la mañana del día siguiente".

Un vacío tras el festival

A pesar de ello, reivindica que el mejor momento es "cuando vienen mis amigos o familia y veo que disfrutan de un festival que he preparado".

Tras los tres días de trabajo, Dasi reconoce que se siente vacía. "Estás cansadísima y te pones mala porque toda tu energía la dedicas aquí", indica.

Maria Amparo Martí también forma parte del equipo. Ella es la Gestora Comercial de IDASFEST para BIGSOUND, la empresa proveedora de toda la tecnología de Cashless, control de aforo y gestión de acreditaciones del festival. Ella también empezó haciendo sus prácticas tras estudiar Derecho y Protocolo. "Mi trabajo permite que todo esté más controlado. El festival puede recoger mucha información que les puede servir para las próximas ediciones", afirma.

Es consciente que su responsabilidad se prolonga durante todo el festival. "Sé que esto es parte de mi trabajo y disfruto de ver como mis amigos vienen", explica Martí, quien reconoce que "me gusta probarme a mí misma y seguir aprendiendo". "Ojalá más mujeres quieran formar parte de esto y tengan la oportunidad. Es importante llegar a romper el techo de cristal porque no siempre se encuentra a mujeres en sitios de poder", afirma.

Tiempo libre en el festival

Aunque los trabajadores velan porque el festival discurra de la mejor manera posible, la responsable de comunicación afirma que "busco que mi equipo tenga sus ratos en el festival". "Al principio, todos estábamos volcados al 100% y pensaba que me había perdido una actuación que había tenido delante. Por eso, les pregunto si les gusta algún artista para que se puedan escapar y verlo", recalca.

Todos ellos son una parte fundamental del festival, sin la cual nada sería posible. "No se ve el esfuerzo que hay para hacer un evento, la gente está trabajando para que otra gente disfrute", concluye.