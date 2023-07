Blue Again, película tailandesa dirigida por la realizadora Thapanee Loosuwan, es la gran triunfadora de la Sección Oficial de Largometrajes de esta edición. El premio Luna de València ha ido a parar a esta historia protagonizada por una estudiante de moda mestiza -de madre tailandesa y padre blanco- que se embarca en un viaje para salvar el negocio de su familia, enfocado al teñido de índigo. En su fallo, el jurado integrado por Pepa Blanes, Beatrice Baldacci y Eloy Enciso ha destacado que «esta película, así como su protagonista, condensa la energía, las contradicciones y la imperfección propias de su edad. Si ser joven es tener fuerza y libertad, ser osado pese a sentirse pequeño, y rebelarse contra uno mismo para intentar saber quién se es, creemos que el filme que mejor representa el espíritu de un cine joven».

Los premios de la Sección Oficial de Largometrajes han estado muy repartidos en esta edición, en la que el drama sobre la situación del aborto en Yemen «The Burdened» ha sido reconocida con una mención a la mejor dirección para Amr Gamal, quien comparte también el reconocimiento al mejor guion con Mazen Refaat.

Jerry Hsu ha recibido la mención a la mejor interpretación por el falso documental «Starring Jerry as Himself», de Law Chen. Además, el jurado de Sección Oficial ha destacado a Jesse Jalonen por la fotografía de la dramedia nórdica Family Time, y a Richard Kett y Catherine Shrubshall por la banda sonora del largometraje nigeriano All the Colours of the World are Between Black and White.

El mejor cortometraje es para «La herida luminosa», obra del jovencísimo realizador Christian Avilés. El premio del público al mejor cortometraje ha sido para «Invincible», de Vincent René-Lortie.

El reclamo de Belén Esteban

«Sóc vertical però m’agradaria ser horitzontal» inclasificable mediometraje que fantasea con la idea de que la escritora y poetisa Sylvia Plath viaja en el tiempo hasta el Benidorm actual y entabla amistad con la estrella televisiva Belén Esteban, se ha alzado con el Premio Luna de València de la nueva Sección Oficial de Cinema Jove, ‘Òrbites’, dedicada a las nuevas narrativas. La película, escrita y dirigida por María Antón Cabot, ha sido descrita por el jurado como «una fábula brillante y desconcertante, con una narrativa nítida y de gran calidad cinematográfica, que plantea una revisión del cine protagonizado por mujeres y presenta un Benidorm personal y onírico».

Por su parte, «Sóc filla de ma mare» película en la que la directora Laura García Pérez reconstruye la historia de su familia a través de testimonios y vídeos caseros, ha merecido una mención especial por parte de los miembros del jurado, Miguel Ángel Baixauli Franco y J. Fran Ruvira, «por plantear una propuesta íntima, con una mirada arriesgada y valiente y un interesante trabajo de montaje de archivo, que reflexiona sin complejos sobre la identidad femenina dentro de la institución familiar».