África Pitarch no recuerda el momento en el que cogió un lápiz y empezó a realizar sus primeros dibujos. Para ella, es algo innato como puede ser comer o dormir para cualquier otro ser humano. Desde aquel primer momento, la ilustradora valenciana no ha dejado de crear diseños, ya sea para ella misma o por encargo.

Durante los últimos años, sus ilustraciones han formado parte de publicaciones como Marie Claire, Vogue, Telva, Glamour o Cosmopolitan. Además, también ha creado algunos carteles como el Festival Sol y Sal de Dénia, Russafa Escénica, LaGranja Oberta o la campaña de la Generalitat Valenciana «Corta con la toxicidad» para el 25N de 2022.

La joven estudió la carrera de Arquitectura, aunque actualmente es ilustradora «freelance». «Me debatía entre Bellas Artes o alguna carrera más técnica, pero me decían que no iba a tener salida. Al final acabé estudiando Arquitectura», señala a Levante-EMV. No obstante, explica que esta profesión le interesa a nivel cultural, pero «no es algo que me hubiera llenado profesionalmente». Añade: «Muchas veces, he pensado que ojalá hubiese estudiado Bellas Artes, pero no me arrepiento porque esta carrera me ha aportado mucho a mi trabajo».

Durante sus estudios, la ilustradora nunca dejó de lado sus dibujos, ya que compaginaba la formación con los encargos. «Al terminar, me di cuenta que ganaba más dinero como ilustradora. Por eso, decidí centrar mi carrera en la parte más artística y creativa», reivindica la joven.

La ilustradora se trasladó a Madrid para realizar sus prácticas en un estudio de arquitectura. Allí se convirtió, durante año y medio, en directora de arte de Freeda, una plataforma de contenido multimedia que promueve los logros de las mujeres. Sin embargo, la joven reconoce que no creía que ese fuera su futuro. «Cuando trabajas con una empresa con una identidad propia, no te puedes centrar en ti misma», indica. Por ello, y contra todo pronóstico, decidió emprender su propio camino. «Me apetecía probar que podía hacer yo bajo mi firma y mi estilo. Decidí apostar por mí misma», reconoce.

Identidad propia

Tras tomar la decisión, África Pitarch regresó a València, donde, poco a poco y con mucho trabajo, se ha ganado un reconocimiento en el sector de la ilustración. Para ella, es «complicado» definir el estilo de sus ilustraciones, ya que intenta guiarse por sus inspiraciones. Sin embargo, reivindica que «todas tienen una identidad propia porque intento regirme por unos valores y una forma de trabajo».

La artista intenta aportar su grano de arena a la lucha por la justicia social, sobre todo, desde su perspectiva como mujer. Para ella, «el feminismo es algo que forma parte de mi vida, de mi forma de pensar y de actuar». En este sentido, la ilustradora no crea los dibujos con una intención clara, sino que «es una consecuencia de cómo pienso y trabajo».

Sin embargo, la cantidad de encargos comportan que no pueda centrarse en sus proyectos. «No tengo tiempo para trabajar en mi propia obra. Uno de mis propósitos es buscar más tiempo para mí y poder realizar proyectos que me llenen», reivindica. La joven se siente afortunada, ya que, en sus palabras, el sector «no está suficientemente valorado». Por suerte, en sus palabras, «cada vez estoy más valorada y tengo menos problemas». Pero lamenta que «hay una creencia por parte del cliente de rebajar el precio, ya que creen que es un trabajo que no conlleva esfuerzo porque es algo que nos gusta». «Por mucho que nos guste, se tiene que pagar porque son horas invertidas», reivindica.

Ganarse el prestigio del sector ha supuesto un gran esfuerzo durante mucho tiempo. Recuerda que, desde los 16 años, ha realizado ilustraciones para distintos medios, muchas de ellas de manera gratuita. Además, su entorno (vinculado con el mundo de la comunicación) y sus redes sociales le ha permitido abrirse muchas puertas. «Tengo mucha suerte porque estas relaciones han favorecido establecer vínculos», recalca. Además, África Pitarch también ha enviado muchos correos para presentar sus proyectos. Reconoce que su colaboración más especial fue con el boletín feminista semanal «Lenny Letter», que cerró en 2018. «Conseguí un correo de una de las directores, les envié mis trabajos y conseguí colaborar durante un tiempo», recuerda.

Sin embargo, para ella, no existe nada más gratificante que pasear por València y encontrar sus ilustraciones. «Es muy especial porque vas por la ciudad y ves tus dibujos», concluye.