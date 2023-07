Alexandre Escrivà: "En un concurso, el profesor me dijo que el texto no lo había escrito yo"

Alexandre Escrivà (Tavernes de la Valldigna, 1996) siempre ha estado vinculado al mundo de la música. Apasionado por la literatura, acaba de publicar su primera novela «El último caso de William Parker».

En la obra, el protagonista William Parker señala que había empezado una novela, pero que él realmente es polícia. Usted es músico, pero también apuesta por la escritura. ¿En qué momento decide dar el paso?

Escribo desde niño. Cuando me preguntaron qué quería ser de mayor, yo no lo sabía, pero tenía muy claro que quería escribir un libro. Siempre me ha gustado escribir. En el colegio participaba en los concursos literarios de relatos. Nunca ganaba, pero sí quedaba finalista. Cuando estaba estudiando la carrera de músico, que fue lo que decidí estudiar, escribía, pero menos. No tenía tanto tiempo porque la música ocupaba gran parte de mi tiempo y tenía muchas pruebas, concursos... Con la llegada del Covid, cuando nos encerraron en casa, me puse a escribir más en serio y vi que podía terminar lo que podía ser una novela. Terminé un esbozo de novela, que me vino muy bien para romper el hielo. Luego empecé otra historia, que es la que he conseguido publicar.

¿Cómo han sido estos meses? Supongo que desconocía todo lo que había detrás de la publicación de un libro.

Investigué sobre ello y me di cuenta que era tremendamente complicado que una editorial se interesase por tu manuscrito cuando no eres nadie en este sector. Obviamente, yo no era nadie. Yo era un músico que había escrito algo, pero no sabía si les iba a gustar. Siempre he leído muchísimo. Sé el tipo de literatura que me gusta y las novelas que me sorprenden. Iba a escribir una historia que me hubiese gustado leer. Cuando terminé esta historia, me dije que podía funcionar. Soy una persona ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, porque en el mundo de la música tienes que presentarte a un millón de pruebas o de concursos para sólo ganar uno. Estaba acostumbrado a recibir un «no» por respuesta y tampoco tenía nada que perder. Probé suerte y moví la novela. Y lo he conseguido. Me siento muy afortunado.

¿Cómo lo ha combinado con la música y la docencia?

Este curso ha sido una locura, sobre todo porque he tenido que ir combinando las clases, las giras con la orquesta, colaboraciones con la banda municipal de Barcelona, la escritura, las revisiones de la novela... Ha sido bastante duro porque no he parado en todo el año. Estuve dos meses de gira por España y Francia y no tenía tiempo ni para escribir en los hoteles. Tuve que hacerlo sentado en el autobús.

En la novela se puede apreciar un gran trabajo de investigación. ¿Cómo ha sido?

Para escribir la trama de William, he tenido que documentarme mucho porque no conozco las ciudades de San Francisco y Los Ángeles. He tenido que estar muchas horas callejeando por esas ciudades en Google Street View para ver dónde situar cada escena y dónde encajaba más cada capítulo. He tenido que hablar con la policía de allí. Les escribí correos electrónicos y estuve varios meses hablando con ellos. No sabía si me iban a contestar y me ayudaron muchísimo.

¿Le ha costado más escribir o investigar?

Creo que he tenido que investigar muchísimo sobre muchos ámbitos. He tenido que estar más tiempo documentándome que escribiendo. Al final, escribir es lo que realmente a mí me gusta, pero no puedo escribir una historia tan compleja sin haberme documentado antes. En la documentación, es importante saber hasta donde llegar. El lector está leyendo un libro para entretenerse. Ha sido complejo.

Gran parte de la historia transcurre en Tavernes de la Valldigna, su pueblo. ¿A nivel emocional, ha sido más fácil escribir sobre un lugar desconocido o sobre su localidad?

Hasta empezar esta historia, todo lo que había escrito antes estaba ambientado en Tavernes de la Valldigna. Con esta novela, quise ponerme el reto de ambientarla en otro sitio y salir de mi zona de confort. La primera imagen que me vino a la mente fue el Golden Gate Bridge de San Francisco y la segunda imagen fue una cabeza cortada en medio de la calle. Eso ya me daba un inicio potente. Habría muchas preguntas. La tierra tira mucho y uno de los personajes principales, Fernando Fons, es de Tavernes de la Valldigna. Por ciertas razones, está en San Francisco trabajando de camarero. Él había sido un periodista muy importante en su pueblo. Este personaje lo saqué de la historia anterior. Era un personaje secundario, pero le vi mucho potencial y quise darle más protagonismo en esta historia. Obviamente tenía que sacar el pueblo y el pasado de este personaje. Me ha costado porque quería darle lo que se merecía. Quería que fuese un lugar de novela negra, pero que fuese bonito y que el recuerdo que tuviese Fernando fuera muy bonito.

¿Cuánta verdad hay detrás de la historia?

Diría que cero. Todo lo que pasa y los personajes están sacados de una humilde imaginación de un músico, que se puso a escribir un día. Nada de lo que sucede está basado en algo real. Lo único real son los lugares. Algunos establecimientos sí que he tenido la licencia de inventármelos por el dramatismo de la historia en ciertos pasajes.

Llama la atención que en los agradecimientos le da las gracias a su profesor de literatura por no creerse que esos textos eran suyos. ¿Qué pasó?

Pasó en segundo de Bachillerato. Teníamos que escribir una carta de amor por San Valentín para un concurso literario. Intenté escribir algo diferente a lo que todos iban a escribir. Escribí una carta de un hombre mayor, que sabía que iba a morir e iba a escribirle una carta de confesión a una mujer diciéndole que había estado enamorado de ella toda la vida, pero no había tenido nunca el valor de decírselo. Al día siguiente, el profesor de literatura me dijo que ese texto era muy bueno y no se creía que lo había escrito yo. Decía que lo había buscado por internet, pero no lo había encontrado. No iba a dejarme participar en el concurso. Fue muy frustrante porque lo había escrito yo. Más adelante me di cuenta que me había dicho que el texto era muy bueno. Esto de alguna forma me animó a seguir.

¿Está trabajando ya en la siguiente?

Sí, estoy con otra historia entre manos. Estoy ya obsesionado con ella. Voy a tomármelo con calma, no voy a tener prisa por escribirla y publicarla porque quiero cuidar muy bien el texto y que sea realmente buena.

¿Volverán a aparecer los personajes?

No. Esta nueva historia no va a tener nada que ver con los personajes. Es una puerta que dejo entreabierta. En el mundo de los libros, todo puede pasar. Siempre podré retomar estos personajes que me están dando tantas alegrías. Esta segunda historia va a estar ambientada en otra ciudad, con otros personajes y no tendrá nada que ver porque al final soy un escritor nuevo, que la gente no conoce. No quiero que esa segunda novela tenga que ser una continunación de la primera. Quiero que sean independientes y que la gente que lea la segunda, quiera leer la primera.