Joaquín Sorolla (València, 1863-Cercedilla, 1923) fue uno de los artistas españoles más prolíficos. Sus cuadros están repartido por toda la geografía mundial. De norte a sur y de este a oeste. No hay rincón del planeta que no haya sucumbido a la luz de sus obras. Buena cuenta de ello da el éxito que el pintor valenciano suele tener en todas las subastas del mundo. Y Japón no es una excepción.

