CaixaForum València es transforma este dijous en un saló de swing, que acollirà diferents activitats. Així, del 6 de juliol al 8 d'agost el centre ha programat cinc nits temàtiques entorn l'humor, el moviment, el swing, el circ i el ritme.

Durant la nit del dijous, els espectadors podran disfrutar d'un taller de mocadors per a totes les persones que vulguen aprendre a posar-se un mocador com una diva dels anys 30. Concretament, podran aprendre a posar-se’l de tres maneres diferents i, a més, s’enduran un mocador vintage.

Per altra banda, CaixaForum organitzarà un taller de perruqueria, on participaran diferents especialistes en pentinats d'època.

Els músics de Le Dancing Pepa Swing Band posaran el toc musical recordant les famoses desfilades de músics que passejaven per Nova Orleans i duien la gent d’un lloc a un altre. Es tracta d'una de les bandes de swing nacional amb més trajectòria internacional, la qual ja ha publicat quatre àlbums.

Moda vintage

Al llarg de la nit, el públic podrà disfrutar d'una mostra de moda vintage on s'exposaran diferents peces des dels anys 20 fins als 40.

Per últim, hi haurà un taller de swing , "Solo jazz", on el públic podrà descobrir este món tan fascinant i entrar en contacte amb els encomanadissos ritmes i melodies del swing.