Un libro, discos y un premio internacional para Ximo Tébar

El músico valenciano valenciano Ximo Tébar está de enhorabuena y encara unos días de intensas emociones: el próximo jueves el escritor y musicólogo José Pruñonosa presenta el libro Ximo Tébar. La guitarra del jazz mediterráneo en el Ateneo Mercantil de València; el sábado, 8 de julio, el jazzista valencianp presenta en el Teatro Principal -en el marco de la nueva edición del Festival de Jazz de València- su trabajo Brazilian Jazz Project; y el próximo día 19 de julio recibirá el premio del Festival Internacional de Jazz de San Javier, uno de los galardones más relevantes del jazz internacional que en años anteriores han recibido artistas históricos como Wynton Marsalis, Ron Carter o Chick Corea.

El libro de Pruñonosa recoge recortes de prensa, reseñas discográficas, partituras y fotografía para ‘dibujar’ al personaje y a la persona en la celebración de su 25 aniversario discográfico. El texto se divide en tres partes: la primera responde a la investigación discográfica a través de los materiales compartidos; la segunda parte incluye análisis musicales de las partituras más significativas del músico, y por último, es el propio Tébar quien en primera persona responde a modo de entrevista sobre sus memorias y vivencias. En el acto, que tendrá lugar en el Ateneo Mercantil, está previsto que participen el autor, su protagonista y el músico Nacho Mañó.

La siguiente de las citas especiales de Tébar tendrá lugar este próximo sábado, cuando actúe en el XXVI Festival de Jazz de València, en el Teatro Principal. Allí presentará su trabajo Brazilian Jazz Project. Tebar interpretará un repertorio de arreglos originales basados en clásicos de la música brasileña junto al cantante brasileño Gladston Galliza. El músico valenciano cuenta también con dos nuevos discos recién editados: A Free Kan Jazz Dance Big Band, un canto a la libertad y la hermandad de los pueblos, y Celebrating Erik Satie, un trabajo basado en la música de Erik Satie, precursor de la música minimalista, en clave de jazz progresivo contemporáneo.

Homenaje

Finalmente, el XXV Festival Internacional de Jazz de San Javier dedicará el día 19 una noche de homenaje a Ximo Tébar con un concierto doble. El primero será con el Brazilian Jazz Project, y el segundo será en formato tradicional de trio con The New Champs In memoriam Joey DeFrancesco, un homenaje al organista, trompeta y saxofonista, impulsado por Tébar que formó parte del grupo original The Champs, junto al propio Joey DeFrancesco e Idris Muhammad.