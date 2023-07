El pianista Monty Alexander, uno de los músicos con mejor consideración del panorama internacional, debuta mañana miércoles en el Festival de Jazz de València con su trío de bajo y bateria. Monty Alexander es uno de los pocos grandes pianistas que faltaban por debutar en el encuentro especializado en música jazzística que cada julio se celebra en València, y se presentará mañana miércoles al público valenciano, en el Teatro Principal, a las 20.00 horas. Se trata, sin duda, de una de las cites indiscutibles de esta 26 edición.

Alexandre estará acompañado en su concierto por el contrabajo Luke Sellich y el batería Jason Brown, y el público podrá asistir a su actuación, que se caracteriza por no tener un programa definido, sino que improvisa en función de la respuesta del público.

Desde Jamaica

El director del Palau, Vicent Ros, ha subrayado que es la primera ocasión en la que el música visita València, y ha asegurado que “resulta increíble que un pianista internacional del prestigio de Monty Alexander no haya participado en nuestro festival en las 25 ediciones anteriores”. Por ello, Ros ha destacado que este año por fin su presencia está asegurada, “para que nuestro público pueda disfrutar de su calidad y de esa presencia escénica que no dejará indiferente a nadie”.

Monty Alexander es hoy día, casi 60 años después de trasladarse a los Estados Unidos desde Kingston (Jamaica), un clásico de vibrante personalidad, mensaje conmovedor y creador inagotable de melodías. Su obra comprende desde el cancionero americano y el blues, hasta el góspel, el bebop, el calypso y el reggae. Se dio a conocer a escala mundial en la década de los setenta, en conciertos y festivales en los Estados Unidos, Japón y Europa; y destaca su histórica intervención en el Festival de Montreux de 1976.

En el año 2005 fue catalogado como uno de los cinco mejores pianistas del momento, en el libro The Fifty Greatest Jazz Piano Players of All Time (New York, Hal Leonard, 2005). Su estilo pianístico ha sido emparentado con los de Oscar Peterson, Nat Col, Ahmad Jamal o Wynton Kelly, pero con personalidad propia.

El jueves, jazz valenciano

La siguiente cita del 26 Festival de Jazz de València será el jueves 6, con el pianista y compositor valenciano Álex Conde, que se presenta al público con un espectáculo de fusión con el flamenco. El música estará acompañado por el bajo eléctrico JM Popo, el guitarra Toni Carrillo, el batería Miguel Lamas, el percusionista David Gadea, los trompetas Raúl García y Fede Crespo, el saxo Julio Marín, el trombón Álvaro Zarzuela y el tuba Andrés Alonso.