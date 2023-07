La Gran Nit pondrá el broche de oro a una edición histórica de la Gran Fira de València. Concretamente, el próximo 22 de julio, la música será protagonista en la plaza del Ayuntamiento de València, donde el público podrá disfrutar de manera gratuita de las actuaciones de Karavana, Amatria, Inmir y varios dj.

Levante-EMV es uno de los colaboradores del evento organizado por el Ayuntamiento de València, que pretende reunir a más de 8.000 asistentes a lo largo de la noche, con el objetivo de impulsar la cultura en la sociedad valenciana. A él se suma el apoyo de la Diputación de València, BeMusic, Sena Prod. y El Águila.

Para amenizar la jornada, el público podrá disfrutar durante los conciertos de una zona de «foodtrucks» con productos salados y dos barras con cerveza El Águila para refrescarse y hacer frente a las elevadas temperaturas. El espacio estará dotado, además, de mesas, sillas y carpas para ofrecer una mayor comodidad a los presentes.

A lo largo de la jornada, el público también podrá disfrutar de varias actividades como La Cercafira, una cabalgata que contará con la participación de los gigantes Quiqueta y Nelet o el murciélago Valentí, la actuación de la Coral Aula Vocal 5 o la sesión «Jazz de cine». Las actividades culminarán con la actuación de los tres artistas, que harán disfrutar al público con sus canciones más emblemáticas.

El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, Santiago Ballester, ha agradecido la implicación del diario en este evento y la importancia de este tipo de actos para impulsar el sector cultural. «Estamos realizando muchas actividades en los barrios y, sobre todo, en la plaza del Ayuntamiento para amenizar a la gente y que pueda disfrutar de este espacio tan emblemático, que es de todos los valencianos», reconoce Ballester, quien añade que «en verano parece que todo el ocio está en la playa, pero también hay vida en la ciudad». Por eso, recalca que el consistorio seguirá apostando por este tipo de iniciativas culturales destinadas a todos los públicos.

Karavana

Gonzalo Boatas (voz y guitarra), Emilio Soriano (bajo) y Jaime Sánchez (batería) concluyen la gira de su primer disco Muertos en la Disco tras dos años llenando festivales y salas en todos los rincones del país. A pesar de su corta trayectoria (su primer tema se publicó hace tres años), el grupo se postula como una de las bandas imprescindibles a seguir en el panorama nacional. Ellos mismos definen sus temas como «guitarras sucias y letras cursis». A finales del año pasado, revolucionaron la música urbana con su reinvención de la canción «Tití me preguntó», de Bad Bunny. En el concierto, que reivindican como un «auténtico chute de energía», el grupo interpretará algunos de sus temas como «No pegamos nada», «Qué bien los dos» o «Qué putada», algunos de los cuales superan el millón de visualizaciones.

Inmir

La productora, cantante y dj valenciana ha inundado de música las pistas de baile desde 2018 con algunos remixes como «This is Now», de ELYELLA o «La Ruta del Amor», de Barry Brava. Sin embargo, en 2019 dio un paso más con su primer single «Tienes esa luz», compuesto por ella misma, que invita a bailar y a llenarse de optimismo. En 2021, se unió a Amatria con el tema «Miedo», que lucha contra los temores interiores para dar paso a la esperanza, y, posteriormente, al grupo Sidonie con «Me llamo Abba», acompañados por la voz de Kimberley Tell, para homenajear al grupo sueco. En 2022, Carlos Sadness fue el elegido con una nueva versión con toques electrónicos y luminosos de la versión «Me gustas tú», del francés Manu Chao. Este año la valenciana vuelve a sorprender a su público con «Quien me quiere (no me quiere contigo)», su nuevo single al que se suma Valverdina y a través del cual invita a terminar con las relaciones que no hacen bien.

Amatria

El compositor, músico y productor Joni Antequera, más conocido como Amatria, no ha dejado de crear nuevos sonidos desde que aprendió sus primeros acordes a la guitarra cuando era muy joven. En 2012 despegó con su primer álbum Hoy van a salirte alas y un año después editó Salir ileso. Su tercer disco Amatria llegaba en 2015 y con él sentó las bases de su estilo y puso su nombre en el panorama musical nacional. De este álbum surgió su exitoso tema «Chinches», un clásico en sus conciertos, que es tarareado por los centenares de fans. Algarabía es el nombre de su cuarto disco, que se publicó en 2017 y en el que se mostró más seguro con títulos como «Encaja», «Animal» o «Un poco de fe». Ese mismo año publicaba el tema «Un alud», junto a Delaporte, que se convirtió en el primer éxito de su quinto álbum Un disco. El año pasado el artista sorprendía con el tema «Techo Manchego (asiejque)», un viaje por sus 16 años de carrera. Este año, Amatria ha lanzado «Llámame loco», que mezcla el folclore y la cultura de club.