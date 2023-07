Pocos escritores pueden decir que publicaron su primer libro a la primera, pero es lo que ha conseguido Toni Montserrat (Ibiza, 1974) con Isla Negra (Plaza&Janés), una novela histórica y detectivesca que cuenta el asesinato real de un párroco y su criado, la navidad de 1863.

Consultor de negocios en varios países y amante de la cultura, Montserrat presentará su ópera prima el martes en València, en la librería El Imperio de Russafa.

De la isla blanca que es Ibiza... ¿Por qué quiso centrarse en un episodio negro de su historia?

Es desconocido, valía la pena recordarlo y servía para explicar la Ibiza de hace 160 años. A nivel paisajístico sería maravillosa —virgen e impresionante—, pero todo era opuesto a la actual: pobre, de emigrantes (que se iban fuera de la isla para sobrevivir), la gente iba armada... De ahí la el título, Isla negra.

Quizás al lector de hoy en día le llama la atención esa pobreza, cuando Ibiza ahora es sinónimo de lujo. ¿Debería divulgarse más su historia?

Sí. Yo desconocía cómo era hace siglo y medio y estoy convencido de que muchísimos valencianos también desconocen cómo era su ciudad y el campo, el modo de vida... es bueno que recuperemos las raíces de donde venimos, en general.

¿La historia la puede entender perfectamente un lector de cualquier sitio?

Sí, desde luego. Está ambientada en Ibiza pero refleja la realidad de la época; dudo que haya diferencias entre la pobreza del pagés ibicenco, el valenciano, el mallorquín o el castellano. Es una trama detectivesca, con dos investigadores que deben descubrir los culpables de dos crímenes atroces. Hay novelas ambientadas en cualquier sitio; esta tiene de particular que está en un entorno poco habitual, pero no deja de ser una novela negra e histórica.

¿Por qué apostó por géneros complejos, como la novela histórica —que requiere documentarse para ser fidedignos—; y la negra, que exige ser intrigante?

Son los dos retos que me planteé: mantener el interés del lector —que, por el feedback creo que lo he conseguido—; y, por otro, la rigurosidad de la información. La historia está inspirada —no basada— en hechos reales, por lo que partiendo de eso, la trama es ficción. Reflejar todo el estudio y la documentación era un reto importante; hago una foto de cómo era Ibiza en enero de 1864.

¿Cómo ha sido esa labor de escarbar en los documentos?

Apasionante, cuanto más leía, más admiraba el modo de vida de la gente y cómo era la ciudad... Todos tenemos en mente Dalt Vila, la ciudad antigua, que es lo poco que no ha sido modificado, pero el resto de la isla ha sufrido un cambio bestial.

¿Por qué decidió que esta fuera su primera novela?

Seguramente podría haber empezado por otras historias más sencillas. Descubrí el doble crimen en un artículo en el Diario de Ibiza, también de Prensa Ibérica, y me pareció muy interesante porque me permitía explicar cómo era Ibiza y cómo se hubiera planteado una investigación en esa época. El sacerdote iba a comprar una finca y los indicios dicen que les mataron para robar el dinero. El crimen no se resolvió, hubo rumorología (y creo que el pueblo tenía razón), pero no pudo comprobarse. La investigación busca entender cómo es el alma humana y alguien dispuesto a a matar.

El personaje del inspector nunca falla en la novela negra. ¿Cómo es Marc Guasch, el suyo?

Me interesaba traerlo de fuera para tener una mirada ‘virgen’ sobre Ibiza. Es un tipo bastante tranquilo, metódico... no tenemos CSI, así que debe observar, ver el comportamiento de la gente, buscar pistas y aplicar el sentido común y la perseverancia. También es importante su escudero, Riera, que es el contrapunto: la gracia está en las diferencias entre los dos, porque Riera tiene más sentido del humor, es más destartalado... se complementan.

¿Y usted tiene referentes literarios?

Muchísimos. Me encanta Jo Nesbo —me fascina Harry Hole—, Domingo Villar, Alexis Ravelo, Eduardo Mendoza —el investigador sin nombre que saca del manicomio—, Lorenzo Silva... me parece que Guasch puede tener un cierto paralelismo con Bevilacqua.

Jo Nesbo estuvo en VLC Negra y dijo que empezó a escribir para sorprender a unos amigos, sin más expectativas. ¿A usted qué le motivó? Es su primera vez, ¿no?

Correcto. Yo he tocado el piano, la guitarra, me gusta pintar y el arte... he hecho pinitos con muchas cosas y leo desde pequeño. Siempre se me había pasado por la cabeza escribir, pero nunca había sabido sobre qué, hasta que encontré ese artículo: fue como pulsar un interruptor. Se me pasó por la cabeza que alguna editorial grande lo publicara, de la misma manera que un niño pequeño sueña con fichar por su equipo favorito, pero no tenía muchas expectativas ni me obsesionaba. Dio la casualidad de que lo envié a Plaza&Janés, nadie más, y dijeron que sí.

Eso es excepcional, incluso autores reconocidos cuentan cómo al principio recibieron muchos ‘no’...

Sí, tal cual. Hablo con otros escritores y se sorprenden; me dicen que he tenido suerte o que el texto debe ser muy bueno... quizás las dos. Le he dedicado miles de horas a la novela y hay tanta gente que la está disfrutando, que me llena de felicidad y es una alegría que justifica el esfuerzo.

¿Ya tiene en mente otra historia?

Varias. Por un lado me gustaría hacer la «Trilogía de las Baleares», con personajes de esta trama, pero le he dado muchas vueltas a la posibilidad de narrar cómo habría sido la construcción de las murallas de Ibiza, en el siglo XVI. Esta idea ahora me está conquistando, me estoy documentando y me gustaría hacer unos Pilares de la tierra sobre la construcción de la muralla de Ibiza. Es una época fascinante pero espantosa, con piratas, corsarios, esclavos... Me gustaría retratarla y la construcción de las murallas puede dar mucho juego.