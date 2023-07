Tini revolucionó anoche el jardín de Viveros en un auténtico espectáculo con cuerpo de baile, estética 2000 y una imponente puesta en escena. La argentina ofreció durante casi dos horas un show en el que logró momentos de gran emoción en sintonía con un público muy entregado. Al más puro estilo festivalero no faltaron la purpurina, los brillantes y los abanicos.

Puntualmente a las 22:00 horas y tras una cuenta atrás coreada por los miles de fans, algunos de los cuales habían pasado la noche acampando para ver lo más cerca posible a su ídola, Tini lo dio todo con "22". A este éxito le siguieron otros como "Quiero volver" o "Las Jordans".

Para todas las edades

Un concierto para todas las edades como se podía comprobar con un público lleno de jóvenes, pero también de familias con niños, para muchos de los cuales era su primer concierto. Tini demostró que no solo consigue triunfar entre las generaciones que crecieron con ella cuando era Violeta, una chica Disney, sino que ha sabido consolidarse en el panorama musical por méritos propios.

La argentina agradeció en todo momento el calor del público valenciano, "estamos extremadamente felices de estar acá con ustedes", y no dudo en envolverse en una Senyera que le lanzaron desde el público.

Con Sebastián Yatra

A los 40 minutos de concierto se produjo uno de los momentos más especiales de la noche cuando bajo del escenario para cantar "Oye". Uno de los temas que comparte con su ex Sebastían Yatra. Tini que pidió acompañar el tema con luces y linternas, se acercó a su público de las primeras filas, repartió abrazos y cantó algunas estrofas a coro con ellos.

Tuvo bonitas palabras de recuerdo para su amiga Lola Índigo, protagonista precisamente de los Conciertos de Víveros la noche anterior, antes de cantar "La niña de la escuela". Y también para Alejandro Sanz, "este artista marcó mucho mi vida", del que cantó una versión de "Corazón partido".

Respeto y salud mental

Tini que ha reconocido abiertamente que ha sufrido ansiedad, se sinceró en mitad del concierto, "antes de empezar me iba el corazón muy rápido, pero ahora me he dado cuenta de lo que me sana cantar, estar con el equipo, con todos vosotros". Además aprovechó para lanzar un mensaje ante las cerca de 4.500 personas sobre la importancia del respeto, de la salud mental y de quererse a uno mismo. "No podemos gustar a todo el mundo y es importante que hagamos un uso responsable de las redes sociales", afirmó visiblemente emocionada.

Las baladas dieron paso en el tramo final del concierto a sus temas más reguetoneros y urbanos con canciones como "Rakata" o "La triple T". También hubo espacio para "Cúpido" uno de sus últimos sencillos que da nombre al disco que presentó a principios de año. Con "Miénteme" puso el broche final a una gran noche que sus fans, especialmente los más pequeños, no olvidarán.