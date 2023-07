Un sello de Nino Bravo para las cartas amarillas (y para las otras, también)

Como ya va siendo hora de que Noelia reciba las cartas amarillas que algún día alguien le envió (desde América, quizá), la Comisión Filatélica del Estado acaba de aprobar la emisión el próximo año de un sello postal conmemorativo del 50 aniversario del fallecimiento de Nino Bravo.

De esta forma, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda responde positivamente a la propuesta que realizaron en 2022 Eva y Amparo Ferri, las hijas del cantante valenciano, y su biógrafo, Darío Ledesma.

Una propuesta que contó con el apoyo de los ayuntamientos de València, Aielo de Malferit y de Villarubio, el municipio conquense en el que Nino Bravo falleció por un accidente de tráfico el 16 de abril de 1973.

Desde Lola Flores a Alejandro Sanz

«Creemos que su aporte a la música pop española, así como la permanencia de su legado a través de canciones como ‘Libre’, ‘Un beso y una flor’, ‘América, América’ o ‘Noelia’ entre las nuevas generaciones, merecen el reconocimiento a través de la emisión de un sello postal propio», recoge la petición.

Para la familia y los ayuntamientos que han realizado la propuesta al Gobierno, que Nino Bravo tenga un sello postal propio «es una cuestión de justicia».

«Ningún otro cantante español dio tanto en tan poco tiempo -aseguran los firmantes-. Correos, en sus más de 150 años de emisiones postales en España, ha sabido filatelizar a artistas de la talla de Lola Flores (1996), Alfredo Kraus (1996), Julio Iglesias (2000), Alejandro Sanz (2000), Manolo Escobar (2014) o Rocío Jurado (2016), y Nino Bravo también merece ese reconocimiento».

Este homenaje postal a Luis Manuel Ferri Llopis llegará, no obstante, un año después del 50 aniversario de la muerte del ídolo valenciano del pop, que se está conmemorando en este 2023. Un recuerdo que se está celebrando con multitud de actos, tanto institucionales -la Generalitat nombró 2023 Año Nino Bravo- como de iniciativa privada, incluyendo exposiciones, publicaciones, conciertos especiales e incluso composiciones musicales.

Rolling, Beatles y Bowie

Esta costumbre de rendir homenaje a los ídolos del pop a través de sellos postales está muy extendida también en el mundo anglosajón, donde se suelen hacer tiradas especiales, como la que el servicio de correo británico emitió en 2022 en honor al 60 aniversario del nacimiento de los Rolling Stones. La banda de Mick Jagger y Keith Richards era la cuarta que llega a los sellos postales de la Royal Mail, siguiendo la estela de The Beatles en 2007, Pink Floyd en 2016 y Queen en 2020.

También en 2017 David Bowie fue honrado por el Royal Mail británico con una decena de sellos en los que aparece el artista, fallecido en enero de 2016, en diferentes etapas de su trayectoria. De hecho, seis de los sellos tenían directamente imágenes de seis de sus discos: Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let’s Dance, Earthling y Blackstar.

También el Deutsche Post (el servicio de correos alemán) celebró el 75 aniversario de Bowie en 2022 para recordarlo a través de un sello conmemorativo donde el compositor de «Heroes» (canción grabada, por cierto, en Berlín) aparece junto a una guitarra fotografiado en 1984 por Greg Gorman.

Tan atractiva es la figura de Bowie que incluso la oficina de correos de la Isla de Man sacó el pasado año a la venta la nueva colección «David Bowie: Actor» de ocho sellos, incluidos Dentro del laberitno, The Man Who Fell to Earth y Feliz Navidad, Mr. Lawrence.

Otros ídolos del rock que han contado con su propio sello postal han sido Buddy Holly, Michael Jackson o Elvis Presley, entre otros. Sobre esto último, un grupo de aficionados a la filatelia y al rey del rock decidieron pegar las estampas postales que recordaban a Elvis en sobres de cartas enviadas a direcciones ficticias y que, por lo tanto, eran devueltas a su remitente. De esta forma, estaban rindiendo homenaje a una de las canciones más recordadas del cantante norteamericano: «Return to sender».