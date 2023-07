Brillante ecuador festivalero

72 FESTIVAL DE GRANADA. Conciertos para cuatro, tres y dos claves de Johann Sebastian Bach. La Ritirata (Josetxu Obregón, director artístico). Pierre Hantaï, Diego Ares, Ignacio Prego, Daniel Oyarzabal, claves. Orquesta Nacional de España. David Afkham (director). Obras de Marco (Ur-Nachtmusik) y Mahler (Séptima sinfonía). Lugar: Granada, Auditorio Manuel de Falla y Palacio de Carlos V. Fe­chas: 8 y 9 julio 2023.

Ya en su ecuador, el Festival de Granada ha presentado durante el fin de semana dos programas de corte muy diferentes pero vinculados por una exigencia de calidad que rompe rutinas y esquiva lugares comunes. En el primero, un estreno absoluto del compositor residente en esta septuagésima segunda edición, el madrileño Tomás Marco (1942), interpretado por la Orquesta Nacional de España en un programa completado con la Séptima sinfonía de Mahler. En el otro, se han escuchado hasta cinco obras concertantes para claves y cuerda de Bach. Ambos conciertos, con los aforos repletos de público variopinto. Éxito del presente que avala un futuro esperanzador.

En el programa bachiano se disfrutaron interpretaciones sobresalientes por clavecinistas de primera encabezados por el gran Pierre Hantaï (París, 1964) y con el conjunto de cuerdas de La Ritirata como armonioso coprotagonista en obras para dos, tres y hasta cuatro claves y cuerda. El interés de la cita quedó refrendado por la respuesta entusiasta del público que abarrotó la sala de cámara del Auditorio Manuel de Falla. No era para menos. Por la calidad y esplendor de los conciertos interpretados, todos en la clásica estructura tripartita, y coronados con el de cuatro claves, en la menor, BWV 1065, que no es sino un arreglo del Concierto para cuatro violines en si menor, opus 3 número 1 de Vivaldi. Pierre Hantaï, as de la interpretación clavecinista, aportó luz, calor, estilo, viveza y perfección a interpretaciones que brillaron con claridad, sentido contrapuntístico y sabiduría instrumental. Junto a él, e impregnado de su hacer y quehacer, Diego Ares mostró las razones por las que hoy es uno de los clavecinistas mejor apreciados de su generación. Como Ignacio Prego y Daniel Oyarzabal, todos ellos símbolos punteros de la gloria recuperada del clave español.

En el segundo concierto del fin de semana, se escuchó en el emblemático Palacio de Carlos V la Séptima sinfonía de Mahler, quizá, la más difícil de interpretar y de escuchar de entre la nueve que completó el creador de La canción de la tierra. La Orquesta Nacional de España y su titular, el alemán David Afkham (1983), lo hicieron el domingo con resultados que colmaron de largo las mejores expectativas. Fue una versión de notable calado expresivo, transparente y de calidades instrumentales que brillaron particularmente en las cuerdas. Reto superado revelador del buen momento que atraviesa la ONE.

Antes, fiel a su tradición de escaparate de la mejor música española, maestro y orquesta estrenaron la última de las cuatro “alegorías” mahlerianas compuestas por Tomás Marco. Ur-Nachtmusik (Mahleriana IV) nace iluminada por la música de la Séptima sinfonía. El compositor madrileño esquiva cualquier cita específica en una página esencializada y sin complicaciones, plagada de detalles y modos mahlerianos que se suceden como pinceladas dentro de una escritura definitivamente propia. El propio Tomás Marco recogió en persona el afecto y reconocimiento de todos. ¡Bravo, maestro y bravos sus intérpretes!