La nueva edición de 'Meet the artist', titulado 'Arte, moda y coctelería inspirada en Sorolla', se celebró este miércoles, organizado por Acumova y Only YOU Hotel Valencia, y conducido por la periodista y presentadora de televisión Carmen Alcayde. El evento contó con tres acciones simultáneas en vivo, en una fusión de arte, moda y coctelería inspirada en la mítica obra del pintor valenciano más universal.

Relacionadas Así será la futura Sala Sorolla del Museo de Bellas Artes