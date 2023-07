CaixaForum València expone originales de la historia del cómic que valen millones

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Mickey Mouse original dibujado por Walt Disney, por un Tintín de Hergé o por la icónica imagen de Betty Boop? Hoy algunos de los personajes más conocidos del llamado noveno arte -el cómic- se cotizan por las nubes en las casas de subastas. Llegan incluso a venderse por millones de euros, a la altura de las grandes obras de arte. Lo sorprendente es que en los orígenes de las viñetas como las entendemos hoy -allá por finales del siglo XIX- los propios autores apenas le daban valor e incluso los tiraban a la basura una vez alcanzado su objetivo: la reproducción en la prensa.

Ahora, CaixaForum València ha reunido alguna de esas «obras de arte» en la exposición «Cómic. Sueños e historia». València se convierte así en el ágora (como el espacio que la alberga) de las viñetas occidentales. La muestra repasa un siglo de cómic mediante más de 150 obras originales de algunos de los personajes más célebres, como The Yellow Kid, de Richard Felton Outcault; Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay; Terry y los piratas, de Milton Caniff; Tintín, de Hergé; Flash Gordon, de Alex Raymond; The Spirit, de Will Eisner; distintas obras de Moebius; Corto Maltés, de Hugo Pratt, o Mafalda, de Quino cuyos originales se pueden ver en España por primera vez, con motivo de esta exposición. La muestra se completa con primeras ediciones de revistas y libros, así como con reproducciones digitales. Además, cuenta con la colaboración de autores españoles como Paco Roca, que ha hecho un homenaje a la historia del cómic español con un diorama en el que aparecen algunos de los grandes creadores del cómic español.

La directora de Exposiciones y Colección de la Fundación la Caixa, Isabel Salgado; el galerista, coleccionista y comisario de la exposición, Bernard Mahé, y el director de CaixaForum València, Álvaro Borrás, presentaron este jueves esta muestra que se podrá visitar hastafinales de octubre y que permite comprender el cómic «como medio de expresión y por su capacidad onírica», señaló Borrás. Por su parte, Salgado, que destacó que las piezas de la muestra son «auténticas obras de arte», explicó que, aunque el cómic es una manifestación «contemporánea, el ser humano ha narrado en imágenes desde la prehistoria». Salgado se remontó a las pinturas rupestres, los jeroglíficos egipcios o la pintura narrativa medieval como «antecedentes» del cómic.

Mientras, Mahé explicó que «cuando uno comienza en el coleccionismo del cómic va buscando el ‘santo grial’, pero según envejeces tienes una perspectiva más museística, buscas completar la colección para exponerla de la mejor manera posible». Y resultado de esa visión es la muestra que exhibe CaixaForum València.

Un recorrido por 100 años de cómic

Lo que encontrará el visitante será un recorrido con auténticas joyas del noveno arte, originales que rara vez se han visto y que narran la evolución del cómic como hoy lo entendemos desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Las piezas expuestas proceden, en gran parte, de la colección de Bernar Mahé, uno de los mayores coleccionistas de cómic de Europa.

Distribuida en ocho ámbitos, «Cómic. Sueños e historia» muestra los inicios de este género, su eclosión con los medios de impresión, el mito de los superhéroes, la edad de oro del cómic francobelga, la llegada de la modernidad en torno al eje Italia-Argentina, la explosión del género fantástico y la nueva vanguardia surgida en las últimas décadas. Todo ello, prestando una especial atención a la evolución del cómic en España.

La muestra comienza con un dibujo de la serie de 1896 «The Yellow Kid», de Richard Felton Outcault considerado el primer cómic moderno, y que es origen de la expresión «prensa amarilla», debido al color de la vestimenta del protagonista y que fue publicado tanto en el New York World de Joseph Pulitzer y el New York Journal de William Randolph Hearst, ambos magnates enfrentados en la venta de ejemplares.

En cuanto a los superhéroes, la muestra expone originales tanto de factorías como DC Comic o de Marvel: no faltan Batman, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos,… Para pasar a las historias de Popeye o Dick Tracy. Es en esa época cuando aparece Disney y los cómics de aventuras, entre los que destacan, El Príncipe Valiente, Tarzán o Flash Gordon.

A medida que el visitante recorre la muestra conocerá la historia del cómic español, que se populariza con revistas como TBO y autores como Manuel Gago, Ambrós o personajes como Roberto Alcázar y Pedrín, o el valenciano Pumby de José Sanchis.

No faltan en la muestra Tintín o Asterix y Obelix como ejemplo del boom que suspuso el cómic franco-belga o las tiras de Mafalda fimadas por Quino para destacar el eje italo-argentino.

La muestra analiza la irrupción de los relatos fantásticos a uno y otro lado del Atlántico. Esta sala está dedicada a figuras como Moebius, del que se expone una doble página original de la serie Arzach, considerada una de las máximas obras maestras de la historia del cómic.

La muestra concluye con una reflexión sobre los caminos que se han abierto en el universo del cómic en los últimos 50 años y el concepto de novela gráfica.