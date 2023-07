Los Conciertos de Viveros de la Gran Feria de València empiezan la última semana de programación este lunes 17 de julio. Lo harán con la presencia de Guitarricadelafuente, uno de los artistas más prometedores del panorama musical actual. Hasta el próximo domingo, los Jardines de Viveros acogerán otras 11 propuestas de géneros muy diversos. Así, se escucharán los temas de la neoyorquina LP, icono del pop independiente. Por otro lado, el público podrá conocer la particular aproximación a la música de raíz de Rozalén y de Pep Gimeno “Botifarra”. Un año más, el festival de reggae Rototom también estará presente con Alborosie, Auxili y Borumbaia Percusión. Finalmente, La La Love You, Nena Daconte, Mónica Naranjo, The Waterboys y Mr. Sanchez pondrán el broche final a la programación de este año.

Álvaro Lafuente, nombre real de Guitarricadelafuente, ha ido forjando paso a paso una personalidad artística que ha llevado el sonido clásico de la guitarra a producciones avanzadas. Tras publicar singles como “Guantanamera”, “Agua y mezcal” o “ABC”, su primer larga duración, La cantera, ha supuesto un paso adelante en la carrera de un intérprete que se rebela contra el encasillamiento. De esta manera, sus canciones rompen estereotipos y exploran caminos diferentes sin perder nunca el vínculo con la tradición. Él encuentra la inspiración en el folclore y en la poesía y se sumerge en sonidos introspectivos, pero muy coloridos. Su extrema originalidad y madurez interpretativa se ha visto acompañada por el trabajo de producción de Raúl Refree (Rosalía, Silvia Pérez Cruz).

Un día después, el martes 18, actuará por primera vez en València Laura Pergolizzi, conocida por el nombre artístico de LP. Se trata de una artista que ha sido comparada con Chrissie Hynde (The Pretenders), Leslie Feist o Gwen Stefani (No Doubt). Su éxito se debe a dos desengaños: con la industria musical y con una expareja. En primer lugar, tuvo que afrontar el rechazo de las grandes discográficas. Por otro lado, una ruptura sentimental fue la causante involuntaria de “Lost on You”, canción que en 2016 catapultó a LP a la fama tras ser una de las más buscadas en Shazam. Desde entonces, la carrera de esta neoyorquina de apariencia andrógina se ha afianzado como uno de los valores femeninos más insobornables y genuinos de la escena pop rock internacional. Su debut en el Cap i Casal servirá para poner de largo su último trabajo, Churches.

La música de raíz tradicional será la gran protagonista de los Conciertos de Viveros el miércoles 19 de julio. Porque Rozalén ha decidido celebrar una década sobre los escenarios con Matriz, un trabajo donde rinde homenaje al folclore de nuestro país. En su concierto en Valencia, uno de los cinco que dará en todo el año, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que habla de nosotros a través de la música, abrazando nuestra historia con canciones fundamentales. Por supuesto, también habrá espacio para los grandes éxitos de la artista y canciones indispensables de esta primera década en la música. La velada también contará con Pep Gimeno “Botifarra”, figura crucial en la recuperación del patrimonio valenciano de transmisión oral. El cantaor vuelve a para compartir con su público Ja ve l’aire, una recopilación de canciones de almacén y de trabajo en clave femenina.

Reggae, indie y grandes voces

Ya es tradición que el Rototom, el festival de reggae más importante de Europa, celebre una fiesta en los Jardines de Viveros antes de abrir sus puertas en Benicàssim. Este año, este festejo tendrá lugar el jueves 20 y el gran protagonista serán Alborosie & The Shengen Clan. El siciliano es una de las grandes estrellas del reggae del siglo XXI. Después de formar parte de la banda italiana Reggae National Tickets, el vocalista emprendió un viaje para descubrir las raíces de la música reggae y la cultura rastafari y se estableció definitivamente en Jamaica. Hasta ahora, ha publicado más de 50 referencias discográficas en diversos formatos. Su disco más reciente se titula Destiny y vio la luz el pasado mes de mayo. La fiesta Rototom se completará con Auxili, formación valenciana que volvió a los escenarios en 2022 con su cuarto álbum de estudio, Guaret; y la escuela de Borumbaia Percusión.

La La Love You y Nena Daconte actuarán en los Conciertos de Viveros el viernes 21 de julio. Los madrileños no han dejado de acumular éxitos desde su aparición gracias a un pop-rock fresco de estribillos pegajosos: en octubre de 2020 fueron galardonados con el Premio MTV EMA a Mejor Artista Español por delante de las bandas más mainstream y las multinacionales más poderosas; meses después recibieron el Doble Disco de Platino por El fin del mundo; y en marzo de 2021 fueron reconocidos como Artista Revelación en los Premios Odeón, uno de los más importantes de la música española. Actualmente, la banda presenta su nuevo álbum, Blockbuster. Por otro lado, Mai Meneses, creadora de Nena Daconte, hace un tiempo que decidió volver a la música después de un proceso de reencuentro personal y de ser madre. Ella presentará el disco Casi perfecto, donde reivindica su pasado más pop-rock.

El Mimétika Tour de Mónica Naranjo llegará a Valencia el sábado 22 y lo hará con todas las entradas vendidas desde hace semanas. Esta gira se estrenó a finales del año pasado en Chile con dos conciertos, donde también se agotaron las localidades, y ahora recorre los escenarios más importantes del Estado. En su nuevo trabajo discográfico, Mónica Naranjo ha atacado un repertorio de rock electrónico y ha incluido los sencillos “Ey!”, el esperado dueto con Bunbury, y "Polvo Vacío", en colaboración con Mastodonte. Con este álbum, el octavo de su carrera, la cantante vuelve a las tablas con una impactante puesta en escena y un show repleto de elementos calidoscópicos. Una cita en la que tendremos la oportunidad de comprobar la evolución y la madurez de una artista caracterizada por la versatilidad en múltiples estilos en los que la catalana se mueve con soltura y fluidez.

Finalmente, la actual edición de los Conciertos de Viveros se cerrará con The Waterboys, formación que volverá al festival tras su mítica actuación en 2018. El caso es que el escocés Mike Scott, creador del grupo, siempre recuerda con aprecio sus visitas a València. Y el público local siempre lo recibe con entusiasmo para revivir grandes clásicos de su repertorio como “The Whole of the Moon”, “Fisherman's Blues” o “How Long Will I Love You” y comprobar, una vez más, la excelente reputación de la formación en directo. No hay que olvidar que, desde mediados de los años 80, el grupo ha fusionado rock, pop, música celta, góspel y country en más de una veintena de discos. El último de esos lanzamientos, All Souls Hills, vuelve a mostrar la firmeza, la inspiración y el alto rendimiento de Mike Scott y sus compañeros. En esta ocasión, los teloneros serán los valencianos Mr. Sanchez, trío de rock alternativo.