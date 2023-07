El armario de À Punt está en Benicalap

¿Quién elige el vestuario que lucen los presentadores en televisión durante el espacio informativo? ¿El estilismo escogido debe cumplir algunas características en concreto? ¿Son los propios presentadores los que eligen la ropa o lo hace otra persona? La valenciana Amparo Mir es una de las personas encargadas de escoger el «look» que cada día lucen algunas de las presentadoras de los Informativos de À Punt. Ella conoce qué hay detrás de cada conjunto que sale en televisión.

Siempre ha estado vinculada al mundo de la moda. «Desde los 17 años he sido una apasionada. Siempre he estado investigando y aprendiendo sobre este sector», explica. Sin embargo, durante trece años su vida dio un giro y estuvo trabajando en una clínica dental. «Me saqué el título de auxiliar de odontología y estuve un tiempo trabajando en una clínica», recuerda. Aunque guarda buenos recuerdos de aquella época, ella lo tenía claro. Lo suyo, sin duda, era la moda. «Tuve una crisis personal durante la pandemia, como le pasó a mucha gente tras estar tanto tiempo encerrados. Me di cuenta que mi tiempo en la clínica se había terminado y, por lo tanto, tenía que volver a mi mundo, es decir, la moda», explica.

En ese momento decidió abrir una pequeña tienda en Benicalap. «Lo hablé con mi marido. Me pidió que lo intentara. Así nació Mi Mundo ¿Qué es lo peor que me podía pasar? ¿Qué fuera mal? Pues cerraría y ya está», reconoce. No obstante, la tienda, en sus palabras, «ha sido todo un éxito».

La llamada que lo cambió todo

La valenciana decidió dar un paso más y abrirse camino en televisión. «Estaba en la tienda y pensé que podría llamar a À Punt para colaborar con mi ropa. Era un gran escaparate para mostrar mis productos», indica. A los quince minutos de enviar el mensaje, Amparo recibió un aviso por parte de la cadena de televisión. «Se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que estaban interesados en que colaborara con ellos», afirma.

Concretamente, ella se encarga de preparar los conjuntos de algunas de las presentadoras que dan cada día las noticias en la televisión autonómica. Para llevar a cabo esta tarea, Amparo tuvo que indagar en torno al estilo de cada una de ellas. «Me dijeron el nombre de ocho presentadoras que iba a vestir. No las conocía, así que decidí buscarlas a través de las redes sociales para adaptarme un poco a su estilo», recalca.

La especialista añade que estuvo unos días estudiando a cada una de ellas para ver qué prendas podrían ser las adecuadas. «Me estudié sus tallas y estuve indagando un poco», recalca.

Concretamente, las presentadoras no pueden llevar ninguna prenda que, en sus palabras, «distraiga al espectador». «La ropa deber ser seria y lisa, ya que están hablando sobre temas de actualidad. Igual en otros programas es diferente, pero aquí es así», indica. Explica que hay algunas prendas que no se pueden utilizar como «los encajes».

«Todo el día llorando»

La vecina de Benicalap todavía recuerda el primer día que vio a una de las presentadoras con su ropa. «Me pasé todo el rato llorando cuando las vi en la tele, ya que estaba muy emocionada. En casa, era una fiesta», recuerda con una gran sonrisa en la cara. Reconoce que el camino no ha sido fácil, pero ha merecido la pena: «Es un orgullo que una tienda de barrio llegue a la tele».

La experta indica que «he ido aprendiendo poco a poco, aunque ya tenía una base porque llevo desde los 17 años en este mundo y siempre estoy mirando cosas relacionadas con la moda».

La valenciana ha centrado su negocio en las mujeres mayores de 40 años y, además, tiene algunas prendas de talla «curvy». «Ellas tienen el mismo derecho a vestir que el resto», reivindica.

Campaña electoral

Durante estos días, Amparo Mir también está trabajando en la campaña electoral en televisión. «Esto me da mucha visibilidad, ya que las voy a vestir para presentar algunas noticias relacionadas con las elecciones», indica.

Así, la valenciana ha recibido algunas indicaciones para preparar el vestuario. Por ejemplo, las presentadoras no pueden lucir algunos colores en concreto. «No pueden llevar ninguna prenda de color rojo, azul oscuro o morado para que no se les vincule con ningún partido, ya que deben ser imparciales», explica. ¿Y verde? «Verde no me han dicho nada. De hecho, voy a mostrarles un mono verde claro», explica. Reconoce que, gracias a este proyecto, está aprendiendo mucho en torno al mundo de la televisión.