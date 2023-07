Todavía quedan días para que suene la música en los Jardines de Viveros. Sin embargo, hasta la fecha, tres mujeres se han convertido en las reinas absolutas de los conciertos de la Gran Fira de Juliol: Tini, Mónica Naranjo y Lola Índigo con el mayor número de seguidores que coreaban o aún cantarán sus canciones a pie de escenario.

Según ha anunciado este miércoles el Ayuntamiento de València, los conciertos de Viveros de la Gran Fira de València han conseguido vender, hasta el momento, 48.564 entradas. Lola Índigo y Mónica Naranjo han colgado el cartel de entradas agotadas (5.000 y 4.968 respectivamente), seguidas de cerca por la cantante argentina Tini (4.691) y, a más distancia, por el concierto compartido de Rozalén y Pep Gimeno “Botifarra” (3.850) y el de Los Secretos (3.725).

Los conciertos con menos asistentes, hasta el momento, han sido los de Miguel Poveda (1.303 entradas vendidas), Cupido y Trashi (1.185) y Sofía Ellar (768). El organizado por el festival Rototom con Alboroise, Auxili y Borumbaia Percusion que se celebra este jueves lleva vendidas cerca de 739 entradas.

Un cartel completo

"Los conciertos de la Gran Fira de València han presentado este año un cartel muy completo", dicen fuentes municipales. Los recitales empezaron el pasado 1 de julio con el concierto de la Fúmiga, Miki Núñez y Colomet y que ha reunido a artistas como Fito Páez, Lola Índigo, Tini, Miguel Poveda, M Clan, Los Enemigos, Ana Curra, Los Secretos, Sofía Ellar, Cupido, Trashi, Jacob Collier, Elena Játiva, Rodrigo Cuevas, Gabriel Ríos, Guitarrica Delafuente, LP, Rozalén, Pep Gimeno “Botifarra”, Alborosie & Shengen Clan, Auxili, Borumbaia Percusión, La la love you, Nena Daconte, Mónica Naranjo y The Waterboys.

Los conciertos de Viveros finalizan el próximo 23 de julio y todavía están pendientes las actuaciones de Mónica Naranjo, The Waterboys, La La love you, Nena Daconte, Rozalén o Pep Gimeno “Botifarra”.

Los conciertos de Viveros se enmarcan dentro de las actividades de la Gran Fira de València, que finalizará el 30 de julio con la Batalla de Flores.

Los asistentes a cada concierto

Estos son las cifras de asistentes (en algunos casos, todavía provisionales) de las actuaciones del ciclo Concerts de Viver:

LA FÚMIGA + MIKI NÚÑEZ + COLOMET 3.336

FITO PAEZ 3.150

LOLA INDIGO 5.000

TINI 4.691

MIGUEL POVEDA 1.303

M CLAN + LOS ENEMIGOS + ANA CURRA 1.620

LOS SECRETOS 3.725

SOFIA ELLAR 768

CUPIDO + TRASHI 1.185

JACOB COLLIER + ARTISTA INVITADO 2.126

RODRIGO CUEVAS + GABRIEL RIOS 2.643

GUITARRICADELAFUENTE 1.851

LP 2.600

ROZALEN + PEP GIMENO 'BOTIFARRA' 3.850

ALBOROSIE + AUXILI + BORUMBAIA PERCUSION 739

LA LA LOVE YOU + NENA DACONTE 1.449

MONICA NARANJO 4.980

THE WATERBOYS + MR. SANCHEZ 3.548

En total, se han vendido hasta ahora 48.564 entradas. Es decir, una media de 2.698 entradas por concierto.

Lo que queda de conciertos

La música de raíz tradicional será la gran protagonista de los Conciertos de Viveros este miércoles 19 de julio. Porque Rozalén ha decidido celebrar una década sobre los escenarios con Matriz, un trabajo donde rinde homenaje al folclore de nuestro país. En su concierto en Valencia, uno de los cinco que dará en todo el año, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que habla de nosotros a través de la música, abrazando nuestra historia con canciones fundamentales. Por supuesto, también habrá espacio para los grandes éxitos de la artista y canciones indispensables de esta primera década en la música. La velada también contará con Pep Gimeno “Botifarra”, figura crucial en la recuperación del patrimonio valenciano de transmisión oral. El cantaor vuelve a para compartir con su público Ja ve l’aire, una recopilación de canciones de almacén y de trabajo en clave femenina.

Ya es tradición que el Rototom, el festival de reggae más importante de Europa, celebre una fiesta en los Jardines de Viveros antes de abrir sus puertas en Benicàssim. Este año, este festejo tendrá lugar el jueves 20 y el gran protagonista serán Alborosie & The Shengen Clan. El siciliano es una de las grandes estrellas del reggae del siglo XXI. Después de formar parte de la banda italiana Reggae National Tickets, el vocalista emprendió un viaje para descubrir las raíces de la música reggae y la cultura rastafari y se estableció definitivamente en Jamaica. Hasta ahora, ha publicado más de 50 referencias discográficas en diversos formatos. Su disco más reciente se titula Destiny y vio la luz el pasado mes de mayo. La fiesta Rototom se completará con Auxili, formación valenciana que volvió a los escenarios en 2022 con su cuarto álbum de estudio, Guaret; y la escuela de Borumbaia Percusión.

La La Love You y Nena Daconte actuarán en los Conciertos de Viveros el viernes 21 de julio. Los madrileños no han dejado de acumular éxitos desde su aparición gracias a un pop-rock fresco de estribillos pegajosos: en octubre de 2020 fueron galardonados con el Premio MTV EMA a Mejor Artista Español por delante de las bandas más mainstream y las multinacionales más poderosas; meses después recibieron el Doble Disco de Platino por El fin del mundo; y en marzo de 2021 fueron reconocidos como Artista Revelación en los Premios Odeón, uno de los más importantes de la música española. Actualmente, la banda presenta su nuevo álbum, Blockbuster. Por otro lado, Mai Meneses, creadora de Nena Daconte, hace un tiempo que decidió volver a la música después de un proceso de reencuentro personal y de ser madre. Ella presentará el disco Casi perfecto, donde reivindica su pasado más pop-rock.

El Mimétika Tour de Mónica Naranjo llegará a Valencia el sábado 22 y lo hará con todas las entradas vendidas desde hace semanas. Esta gira se estrenó a finales del año pasado en Chile con dos conciertos, donde también se agotaron las localidades, y ahora recorre los escenarios más importantes del Estado. En su nuevo trabajo discográfico, Mónica Naranjo ha atacado un repertorio de rock electrónico y ha incluido los sencillos “Ey!”, el esperado dueto con Bunbury, y "Polvo Vacío", en colaboración con Mastodonte. Con este álbum, el octavo de su carrera, la cantante vuelve a las tablas con una impactante puesta en escena y un show repleto de elementos calidoscópicos. Una cita en la que tendremos la oportunidad de comprobar la evolución y la madurez de una artista caracterizada por la versatilidad en múltiples estilos en los que la catalana se mueve con soltura y fluidez.

Finalmente, la actual edición de los Conciertos de Viveros se cerrará con The Waterboys, formación que volverá al festival tras su mítica actuación en 2018. El caso es que el escocés Mike Scott, creador del grupo, siempre recuerda con aprecio sus visitas a València. Y el público local siempre lo recibe con entusiasmo para revivir grandes clásicos de su repertorio como “The Whole of the Moon”, “Fisherman's Blues” o “How Long Will I Love You” y comprobar, una vez más, la excelente reputación de la formación en directo. No hay que olvidar que, desde mediados de los años 80, el grupo ha fusionado rock, pop, música celta, góspel y country en más de una veintena de discos. El último de esos lanzamientos, All Souls Hills, vuelve a mostrar la firmeza, la inspiración y el alto rendimiento de Mike Scott y sus compañeros. En esta ocasión, los teloneros serán los valencianos Mr. Sanchez, trío de rock alternativo.