El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha mantenido hoy un encuentro con Vicent Torrent en el que ha querido "testimoniar su afecto y el cariño" tras la decisión del gobierno local PP Y Vox de eliminar su nombre del auditorio de la capital de l'Horta Sud.

"Quitar el nombre de Vicent Torrent es un ataque a la cultura y al sentido del civismo", ha destacado Ximo Puig que también ha recordado que una sociedad sin identidad y sin cultura "es una sociedad desamoritzada".

El expresident de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, trasladó ayer su «afecto y estima» al fundador de Al Tall, Vicent Torrent, después de la retirada de su nombre del auditorio municipal de Torrent por decisión del nuevo gobierno local de la coalición PP-Vox. Puig, que visitó a Torrent en la casa del músico en Alcàsser, aseguró que «no nos callarán, como no nos calló el franquismo».

Concentración el miércoles

El que fuera líder de Al Tall -que el próximo miércoles a las 20 horas recibirá un homenaje organizado por varios colectivos en la esplanada del auditorio que hasta ahora llevaba su nombre- se mostró «encantado» de que Puig lo visitase «ante esta comedia que han montado el PP y Vox».

«El orgullo me lo guardo en el bolsillo pero se siente mucha gente agraviada, se nota que quieren machacar la lengua, la cultura y la música en valenciano», consideró sobre el nuevo gobierno municipal de Torrent.

Por su parte, el expresident denunció que «quitar el nombre del auditorio es un ataque a la cultura, al sentido del civismo que significa saber que es la cultura la que mueve una sociedad» y que «una sociedad sin lengua, sin cultura, es una sociedad desamortizada en lo que es básico».

«El atentado va más allá del nombre de una persona; a bien seguro a Vicent no le aporta nada personal, lo que nos aporta es a todos», añadió el dirigente socialista.

A su juicio, esa distinción, aprobada durante la etapa de gobierno municipal socialista, era «testimonio de lo que había sido una trayectoria de décadas a favor del valenciano, sobre todo cuando estaba prohibido», y ha alertado de que «parece que ahora se quiere volver a llegar ahí«.

Para el secretario general del PSPV, «es obvio que todos los demócratas» que quieren «a su país, a su lengua, a lo que forma parte de una manera de ser», no lo van a permitir: «No nos callarán, no nos calló el franquismo y no nos callarán los nuevos viejos que están haciendo lo que otros hacían antes».

Sin embargo, señaló que «la responsabilidad no es de la extrema derecha solo», sino que es el PP «el que adopta estas decisiones que van en contra de la mayoría social».

«Por mucho que se ganen unas elecciones por unos cuantos votos, hay mucha más gente que quiere a su tierra que los que no la quieren», concluyó.

Homenaje en Catalunya

Por otra parte, la consellera de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, ha anunciado que el Govern homenajeará a Al Tall en el acto institucional de la Diada, tras «conocer que el gobierno local de Torrent ha decidido retirar el nombre del fundador, Vicent Torrent, del auditorio municipal de la localidad».

La titular de Presidencia subrayó que «es una aberración que se continúen haciendo este tipo de cosas», y aseguró que el compromiso del Govern con la lengua es claro y quiere hacer de Catalunya un refugio de la cultura catalana.

En este sentido, la Generaliat catalana ha iniciado la campaña 'Som més fortes que la censura' para fomentar las suscripciones a las revistas en catalán en la Comunitat Valenciana.