"Una actuación memorable", escribía el crítico de jazz de Levante-EMV, Juan Campos. "Una lección magistral", aseguraba el entonces subdirector del periódico, Jesús Civera. Los comentarios sobre la calidad del concierto que el recientemente fallecido Tony Bennett ofreció el 11 de julio de 2000 en el Palau de la Música de València fueron unánimes. El crooner legendario ofreció al frente de un cuarteto de jazz una actuación cuyas imágenes ahora el archivo del Palau ha rescatado y recordado en las redes sociales.

🎙️Nos ha dejado el legendario crooner Tony Bennet. Tuvimos la suerte de verlo en nuestro Festival de Jazz, en el Palau de la Música, en el 2000. Simpatía, voz única y prodigiosa, y enorme presencia escénica.🎥Os hemos rescatado imágenes de aquel concierto. Descanse en paz pic.twitter.com/aAhSr5Z2qD — Palau de la Música (@palaumusicavlc) 22 de julio de 2023

El de las imágenes que ahora ha recuperado el Palau de la Música son las del tercer concierto que dio el músico neoyorkino en la ciudad de València. Antes había actuado en el Teatro Principal en 1995 y dos años después en el auditorio municipal del cauce del Túria.

"Desde que irrumpió en el escenario con una enegría que desdecía sus setenta y cuatro años de edad, vestido con un elegante traje azul y con una enterna sonrisa en el rostro y atacó las primeras notas de 'Watch what happens', el público cayó rendido a sus pies", recogía al día siguiente la crónica de Levante-EMV. "Hasta cuatro bises le obligó a interpretar el público entusiasmado que aprecía pegado a sus asientos. Algo pocas veces visto, pero es que Tony Bennet es lo nunca visto".

Previamente a Bennett, actuó en el mismo escenario otra gran estrella del jazz contemporáneo: la pianista y cantante Diana Krall.

"Esta es la ciudad de Sorolla"

Cuentas las crónicas que ambos llegaron en avión al aeropuerto de Manises apenas cuatro horas antes de la velada en el Palau. Y que mientras Krall corrió a meterse en un taxi para dirigirse a su hotel, Bennett tuvo tiempo de atender a la prensa. “Me siento bien, estoy animado. La música me mantiene activo. Lo sigo pasando igual de bien que al principio. Ahora quiero disfrutar de estos conciertos, que me hacen reencontrarme con canciones antiguas", dijo el crooner, para añadir a continuación: “Déjeme que le diga una cosa, sé donde estoy. Sé que ésta es la ciudad de Sorolla y yo soy un enamorado de él. No saben la suerte que tienen”.

Efectivamente, y tal como recoge hoy este periódico, Bennet, sentía auténtica devoción por Joaquín Sorolla. Aficionado a la pintura, el maestro de la luz era su referente cuando tomaba los pinceles: "Es uno de los pintores que más admiro y que más me ha influido. Es impresionante su manejo de la luz y del color", llegó a decir sobre Sorolla. De hecho, uno de los cuadros que pintó lo bautizó como 'Home of Sorolla'.

Pintando en l'Albufera

En la primera de sus visitas a València en 1995, lo primero que hizo al aterrizar fue pedir que lo llevaran hasta algunos de los lugares que Sorolla había inmortalizado en sus lienzos para poderlos pintar. Lo acompañaron a la Malva-rosa y la Albufera y uno de los resultados es la citada acuarela, con unas barcas en uno de los pequeños muelles del lago valenciano. Además, pudo realizar una visita privada al Museo de Bellas Artes para contemplar de cerca sus Sorolla y también le enseñaron los de Bancaja.

Y en el año 2000, en aquel concierto en el Festival de Jazz que se celebra en julio, con Diana Krall y su cuarteto tocando antes que él. De nuevo, el crooner de Queens se acordó en aquell concierto de su "maestro" Joaquín Sorolla, al que dedicó el clásico "Autumn leaves".

El promotor de conciertos Julio Martí fue el encargado de traer en estas dos ocasiones a Bennett a València y lo recuerda como un "tipo muy sencillo y afable" y como "un gran comunicador". "Acababa de grabar un disco dedicado a Fred Staire y estuvo hablándome de él toda la tarde que nos fuimos a l'Albufera con las acuarelas porque quería pintar con la luz de Sorolla".