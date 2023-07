Las muestras de amor entre Álvaro de Luna y Laura Escanes son cada vez más evidentes. La pareja, que atraviesa su mejor momento, ha compartido en redes sociales durante las últimas semanas varias fotografías en las que se muestran muy acaramelados. Hace unos días, la influencer agradecía al cantante el cariño que brinda a su hija. "Una de las cosas que más valoro es esto. No existen palabras para describir lo que siento cuando os veo", reconocía.

La última muestra de amor entre la pareja se produjo ayer en la última jornada del Zevra Festival, el evento musical que se ha celebrado este fin de semana en la localidad de Cullera y que ha concentrado a más de 120.000 asistentes durante los tres días.

El artista anunciaba al inicio del concierto que ese espectáculo era muy especial para él, ya que entre el público se encontraban varios amigos y su chica. Tras el anuncio, los seguidores del cantante empezaron a corear el nombre de Laura y le pidieron que subiera al escenario. "Tienes algunas canciones para pensártelo", indicaba Álvaro de Luna ante la atenta mirada de todos los presentes. El cantante añadía que la joven es muy vergonzosa y nunca se había subido a un escenario.

"Todo contigo"

Y, sin duda, el momento llegó. "Esta canción se la escribí a ella. No hay nada más bonito", afirmaba el artista, quien no dudó en manifestar su amor. Laura decidió subirse muy emocionada al escenario y acompañar a su pareja durante el tema "Todo contigo". Abrazados en todo momento regalaron al público uno de los instantes más emotivos de esta segunda edición del festival.

Horas después de la actuación, el artista publicaba el vídeo del momento en sus redes sociales. "De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón", indicaba. En el texto, el cantante añadía: "Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de mi alma. No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor persona".

Vídeo del momento: Álvaro de Luna confiesa su amor a Laura Escanes