I love reggaeton, Latin Fest, BigSound Festival o Zevra son sólo algunos de los festivales de reguetón que han aflorado durante los últimos años en la provincia de València -como está ocurriendo en el resto del territorio español-. Quevedo, Mora, Becky G o Nicky Jam se han convertido en los ídolos de masas de las generaciones más jóvenes. Así, canciones como «Quédate», «Memorias», «Arranca» o «El amante» ya acumulan en poco tiempo millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

Entre todos esos artistas empieza a sonar un nombre valenciano. Concretamente, él es de Aldaia. Raúl Clyde se adentró en el mundo de la música urbana en 2021, cuando publicó sus primeros sencillos en las plataformas de Spotify y Youtube. En aquel año, el joven de 25 años sólo acumulaba 587 oyentes mensuales en Spotify, pero sólo tres años después las cifras se han disparado hasta las 1.004.573 escuchas. «Buff. Es increíble», reconoce.

Clyde recuerda perfectamente aquellos inicios en la música urbana. «Mis amigos cantaban y me decían que lo hacía bastante bien. Me pidieron que lo intentara en solitario. No lo tenía muy claro, pero al final, me animé a dar el paso», señala. Aunque siempre ha sido un apasionado de la música, reconoce que su vida hace poco que ha empezado a cambiar «completamente». «Yo trabajaba en el aeropuerto de Manises y me tenía que levantar a las cuatro de la mañana para recoger maletas. Era duro», recuerda. Sin embargo, el artista decidió apostar por su pasión. «Se me acababa el contrato y decidí centrarme enla música. Ahora me puedo levantar más tarde y estoy todo el día en el estudio, pero aquella experiencia me sirivió para valorar todavía más las cosas. Si hubiese sido de otra manera, probablemente no lo hubiese valorado tanto», reconoce.

Nuevo EP

Clyde acaba de publicar recientemente su nuevo EP 5 noches en el mediterráneo, en el que el público puede encontrar los temas «Costa Blanca», «Tumini», «Buenissima», «Bonnie» y «La piedra». El joven define las canciones como «cinco reguetones del mediterráneo, con letras características de la zona».

Un año antes, el joven sacó su primer EP Destino 2013, con ocho temas que conectan con el reguetón más clásico. «Siempre me ha gustado este tipo de reguetón. Antes te llamaban cani por escucharlo, pero yo me siento orgulloso. Es verdad que ahora la gente conecta con otro tipo de reguetón más comercial como el de Mora o Feid», explica. No obstante, sus referentes han sido otros: Arcángel, Ñengo Flow y Cosculluela.

Un antes y un después

Sin duda, la versión «Tuenti (Remix)» marcó un antes y un después en su carrera. El joven decidió realizar esta colaboración con Saiko, otra promesa del género urbano. La canción ya acumula 2,6 millones de visualizaciones en Youtube y 15.366.302 escuchas en Spotify.

A pesar del éxito, él no tenía muy clara esta colaboración con el artista. «Él estaba despegando muy fuerte y yo tenía miedo de queno funcionara. Acababa de sacar Destino 2013, parece que su manager se lo enseñó y le gustó. Entonces empezó a seguirme en redes sociales», recuerda el reguetonero, quien añade que «me dijo que le gustaba el tema y le dije que se marcara una colaboración conmigo». Clyde se trasladó hasta Murcia para llevar a cabo el dueto. «Fue todo muy rápido y salió muy bien. Fue como quedar con un amigo», reivindica.

«Futuro prometedor»

Algunos artistas de reguetón califican a Clyde como «uno de los futuros más prometedores del reguetón español». «No hay presión, sólo hay ganas», reivindica ante estas afirmaciones. Recalca que, desde que lanzó el primer sencillo, las críticas han sido bastante positivas. «Mi primera toma de contacto con la gente fue muy buena. Siempre han demostrado que les gustan mis temas y me escriben en redes sociales, aunque no suelo estar muy pendiente ni subir muchas cosas», explica. No obstante, sabe que, en algún momento, también llegarán los comentarios negativos. «Puede ser que llegue el momento, entonces me apartaré un poco de estas plataformas. Si recibo alguna crítica intento no darle mucha importancia porque son comentarios que llegan desde el odio», añade.

A pesar de su corta trayectoria, Raúl Clyde ya ha cantado este año en algunos festivales como el BigSound Festival. Reconoce que «impresiona cuando sales al escenario», aunque intenta mantenerse tranquilo.

Seguidor del Valencia CF, reconoce entre risas que sufre más cuando juega el equipo «ché». No obstante, en sus palabras, «los minutos antes de un concierto lo paso mal como si lanzara España los penaltis, por lo que intento estar sólo para poder concentrarme».

Programación musical

El reguetón ha empezado a convertirse en protagonista en las programaciones musicales de las ciudades no sólo a través de los festivales.

A modo de ejemplo, Feid ya concentró a miles de seguidores el pasado 7 de julio en València. Por su parte, Rauw Alejandro lo hará el próximo 26 de agosto en un concierto en el que las entradas están casi agotadas. En este sentido, Clyde reivindica que «el género ya empieza a tener la importancia que merece». Aunque, en sus palabras, es considerado un género machista por parte de la población, «esto está cambiando». «Hay letras machistas porque hay gente machista, pero no es un género machista», denuncia. Por eso, agradece el apoyo que se están brindando al reguetón. «Es un estilo que va a estar presente durante mucho tiempo», concluye.