Más del 75% de los menores de dos años y el 64% de los niños de entre 2 y 5 años utilizan el teléfono durante más de una hora al día, cantidad que sobrepasa el límite recomendado por las autoridades sanitarias, según las cifras recogidas por el metaanálisis "Global Prevalence of Meeting Screen Time Guidelines Among Children 5 Years and Younger", publicado en JAMA Pediatrics.

Así, la experta en interacción entre menores y pantallas e investigadora principal del Child Tech Lab de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Lucrezia Crescenzi­Lanna, explica que, a pesar de que "varios estudios sugieren que existe una relación entre la exposición a las pantallas y una menor puntuación en el desarrollo cognitivo y del lenguaje de los menores en comparación con los que no ven tanto la televisión o usan tabletas y móviles", las consecuencias directas no están del todo claras. La experta aclara que "es complejo demostrar una relación de causa­ y efectos entre estas dos variables". La pandemia perjudicó el desarrollo del lenguaje de niños y niñas Según la investigadora, los niños y niñas menores de 36 meses se encuentran en un momento en el que la interacción con adultos de referencia es determinante para su correcto desarrollo del lenguaje, de la atención y de las emociones. "El problema son las posibilidades de interacción con los demás que está perdiendo el menor mientras mira las pantallas", indica la investigadora, quien añade que "para crecer sanos, los niños tienen que pasar menos tiempo sentados y jugar más". Contenido Además, asegura que no sólo es importante el tiempo de exposición, sino qué contenido están viendo y con quién están compartiendo la experiencia. "Si una abuela juega con su nieto o nieta de dos años con una aplicación educativa de calidad, adecuada a su edad, comenta lo que pasa en el juego y le cuenta anécdotas asociadas, esta será probablemente una experiencia compartida enriquecedora", explica Lucrezia Crescenzi­Lanna. La experta recoge otro ejemplo: "Si un menor de cuatro o cinco años tiene miedo al mirar con su familia una escena de un dibujo animado, como una bruja, se puede emplear este momento para hablar del miedo, nombrar la emoción, ayudar a reconocerla y pensar cómo gestionarla", señala. Añade que el problema es que normalmente el tipo de uso que se hace en familia de las pantallas es dejar al menor "entretenerse", jugando o mirando la pantalla solo. "El 17 % de los niños de entre 3 y 4 años en el Reino Unido tienen su propio teléfono móvil, según el último informe de Ofcom", advierte la investigadora. La recomendación de los expertos a la hora de seleccionar los contenidos es que "sigan un criterio de calidad, sean adecuados a cada edad y estén en línea con los valores que compartimos como familias o educadores". Otra de las indicaciones se centra en establecer espacios y tiempo de uso.