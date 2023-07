Seis peluqueros valencianos han sido seleccionados como finalistas en la 14ª edición de los Premios de la Peluquería Española, también conocidos como Premios Fígaro.

Así, entre los 21 finalistas de todo el territorio español, se encuentran los valencianos Pablo Alcácer (D’autor by Rafa Monzó) y Sara Piera (Salones Carlos Valiente) en la categoría Peluquero Revelación; Rafa Monzó (D’autor by Rafa Monzó) en Colección Comercial Masculina; Bernat Sayol (Salones CV) y Jorge de Sancho (De Sancho estilistas), en la Colección Comercial Femenina, y Jesús Oliver (Jesús Navarro Oliver) como peluquero español del año. Todos ellos compiten por alzarse con el galardón, que se entregará el próximo 6 de noviembre, en el marco de Salón Look Ifema Madrid, para promover la importancia de esta industria en España.»Tenemos que conseguir que la peluquería sea vista como un trabajo noble», reconoce.

«Club Fígaro nació hace 12 o 13 años, es decir, los mismos que se encuentra en funcionamiento De Sancho estilistas. Los primeros años solíamos estar nominados, pero con el tiempo los premios han ido creciendo y cada vez es más complicado ser uno de los tres finalistas de la categoría», señala Jorge de Sancho. En su caso, su última nominación se produjo el pasado 2018, cuando fueron finalistas en la categoría Vanguardia y ganadores en la categoría Joven Revelación, de la mano de Juanvi Camarasa. «Habíamos perdido un poco el ánimo, pero el otro día sonó el teléfono y fue una ilusión muy grande, ya que es el resultado de un trabajo muy duro durante todo el año», reivindica el nominado.

«Es una sorpresa»

En este sentido, Jesús Oliver, nominado a Peluquero Español del Año, reconoce que «la nominación siempre es una sorpresa». Para él esta nominación es un reconocimiento a su larga trayectoria, ya que lleva trabajando desde los 13 años en el sector. «Esto nos da una fuerza y una energía extra, que ayuda a mostrar nuestro trabajo y ser visibles, puesto que la peluquería española cada vez está teniendo más repercusión a nivel mundial», recalca Oliver.

Por su parte, la joven Sara Piera, nominada en la categoría Peluquero Revelación en esta 14º edición, señala que estos premios permiten mostrar los trabajos más creativos y, así, obtener más visibilidad entre el público. «Son los premios más importantes en la peluquería española, son como los Goya», indica.

Piera ya ha sido nominada en seis anteriores ocasiones, pero, a pesar de ello, reconoce que «sigue habiendo ilusión y ganas porque aprendes y mejoras».

El salón «By Rafa Monzó» cuenta en esta edición con dos nominaciones entre su plantilla. Pablo Alcácer, como Peluquero Revelación, reivindica que este nombramiento «significa una gran oportunidad y un gran impulso hacia mi carrera profesional en una edad tan joven, mientras que, por su parte, Rafa Monzó, de la Colección Comercial Masculina, recuerda que siempre ha luchado por las nominaciones entre los jóvenes y ahora ha llegado su oportunidad. «Diez años después salgo con una nominación a mi nombre, lo cual es un reconocimiento a la trayectoria y el esfuerza», explica.

Premios de referencia

Los Fígaro son los premios de referencia en la peluquería española, un reconocimiento y prestigio otorgados por los propios peluqueros, socios del club que celebran las mejores propuestas donde se dan cita la creatividad, la técnica, la innovación.

Concretamente, valoran los trabajos fotográficos de las creaciones de peluquería de las firmas participantes, con el objetivo de premiar a los peluqueros más destacados del país. Así, los peluqueros participantes se inscriben online para participar y suben sus colecciones fotográficas. Después, el jurado profesional vota de manera individual e independiente las colecciones sin atribución de autor, para garantizar la imparcialidad de los premios.