La Ciudad de las Artes y las Ciencias se convertirá esta noche, a partr de las 21 h, en el epicentro de una auténtica batalla. En ella, no habrá espadas ni pistolas, ya que las únicas armas serán las palabras y la improvisación en un espectáculo que espera congregar a miles de personas.

El artista Le33 ha sido el último en conseguir una plaza para la Final Nacional de Red Bull Batalla -conocida popularmente como la gran batalla de gallos- que se celebra en València. Junto a él, completan el cartel Tirpa, Jesús LC, Sweet Pain, Errecé, Sawi Elekipo, NQP, Alek, Ander2K, Zoyert, Titus, Chuty, Clímax, Peret y Babi. Sólo uno de ellos conseguirá recoger el testigo de Blon, quien se coronó campeón en la final celebrada el año pasado en Fuengirola, después de que comenzara a batallar en esta competición hace quince años.

Como desveló la organización hace unos días, los participantes tendrán que someterse al criterio de Invert, MC Men, Blon, Soen y Kapo, que actuarán como jueces.

Final internacional

El vencedor de esta edición estará junto al joven Gazir en la Final Internacional que, este año, se celebra en Colombia. «Me di cuenta que lo mío era la improvisación cuando empecé a ir frecuentemente al parque a rapear y participaba en las competiciones que hacían allí. Eran tantas las ganas y la ilusión con las que acudía, que me daba igual si perdía», recuerda Gazir a Levante-EMV, quien añade que «gracias a esas ganas, he ido mejorando poco a poco durante este tiempo».

El joven de 21 años inició su carrera dentro de esta competición el pasado 2019. «Todos los que presenciaron el nacimiento de Gazir supieron que estaban ante un fenómeno de la naturaleza único, irrepetible, que marcaría un antes y un después en la historia de la disciplina», recuerdan desde la organización.

Para Gazir, todo aquello era completamente nuevo: «Yo nunca había estado en una competición de estas características, ya que sólo había participado en las batallas en el parque al que acudía». No obstante, los que estaban allí ya vieron su talento desde el primer momento. «Me vieron algunos referentes del panorama y me dijeron que me apuntara a Red Bull porque me veían futuro», explica. Y así fue, ya que el joven acudirá este año -junto al vencedor de esta noche- a la gran Final Internacional celebrada en Colombia. «Confié en sus palabras y me ha cambiado la vida porque me dio un micrófono y un altavoz para mostrarme al mundo», reivindica.

Todavía recuerda a la perfección cómo fueron aquellas competiciones. «En la primera regional todo parecía una película. Después, en la primera batalla nacional, yo estaba muy asustado porque ya me decían que iba a ser uno de los favoritos. Yo sólo tenía 17 años», comenta. A pesar del miedo y el nerviosismo, en sus palabras, «también hubo momentos muy épicos» como el momento en el que ganó la Final Nacional en 2021 y, posteriormente, participó en la batalla internacional, que considera «de otro mundo».

Importancia

Las batallas de rap improvsado cada vez están consiguiendo más seguidores. «En nuestro país, cada vez, tiene más importancia toda esta variedad de estilos. La gente podía pensar que un estilo como el mío sólo podría ser común entre los chavales, pero también hay otras personas que se centran más en la métrica», explica.

A pocas horas de la gran final, Gazir recuerda que «esta competición le ha cambiado la vida a muchas personas», ya que añade que «pasas de improvisar entre tus amigos a hacerlo entre miles de personas». «Somos gente que hacemos lo que más amamos y lo que mejor sabemos hacer encima de un escenario», concluye Gazi, quien ha marcado un antes y un después en esta disciplina tras presentarse en la Final Regional de Alicante en 2019.