Las vacaciones de verano es la peor época del año, la más dolorosa y aburrida. No me gusta la playa. Me da asco la arena, que se mete por cualquier rendija corporal y acaba indefectiblemente en el coche o en casa. Y si es de piedras, o esas calitas tan pijichorras, peor me lo pones. Dedos rotos, pies amoratados, rodillas peladas y entrar al agua bailando breakdance para mantener el equilibrio y no esmorrarte. Horas tirado al sol sin otro objetivo que desarrollar un melanoma o acumular más inquina todavía contra la especie humana, con sus palas, sus castillitos, sus sombrillas y sus fiambreras.

O esas piscinas con más carne que agua y sus abominables amenazas: pillar hongos en los pies, quedarte ciego por el exceso de cloro, enredarte los dedos en pelos de otros, romperte el espinazo en un mal resbalón o perder el bañador al deslizarte por el tobogán. Y venga el sofoco, las ponentás, el sudor, los bichos y el gasto económico y emocional de montar cuchipandas con otras personas, que no hay necesidad. Y, encima, como cierran las escoletas, resulta que me tengo que comer a mis propios hijos. Soy el Grinch del verano. Hay canciones que, de manera más o menos exacta, reflejan mi estado de ánimo agosteño. A los Sex Pistols tampoco les atraían las «Holidays in the sun», y menos cuando la policía los expulsaba de las playas británicas. Preferían visitar el Berlín de los setenta, con su muro y su ambiente decadente y bipolar en el que la gente del Oeste se divertía como si la Tercera Guerra Mundial fuera a estallar al día siguiente y la del Este vivía como si la conflagración ya se hubiera producido. Por aquel entonces tuvo lugar en Camboya el genocidio perpetrado por los Jemeres Rojos, en el que aproximadamente dos millones de personas fueron asesinadas por su desafección al régimen comunista de Pol Pot. Siguiendo con el punk, los Dead Kennedys publicaron en 1980 una copla alusiva al asunto en clave de refrescante humor negro. En «Holiday in Cambodia» los de Jello Biafra se meten con las élites intelectuales yankis que, desde las comodidades del primer mundo, opinaban hipócrita y condescendientemente sobre la situación de gente que estaba viviendo un absoluto infierno. Tampoco digo que visitar Bergen-Belsen o los Campos de la Muerte sea mi plan vacacional soñado, pero ya les digo que lo de lucir palmito en los beach clubs de moda calzado con unas menorquinas y enseñando pecho palomo a través de un pijama desabotonado, tampoco. Se empieza vistiendo así y se acaba haciendo balconing en Magaluf, como esos jóvenes británicos sobre los que cantaban Blur en «Girls and Boys» y que cada verano están de lamentable actualidad por su amor a ese turismo de sol, borrachera y enfermedades de transmisión sexual que compran en paquetes de precios irrisorios con el consiguiente daño hepático y neuronal. Y es que lo barato sale caro. Miren, si no, lo que les ocurrió a Los Nikis cuando, en un día de mucho calor, decidieron hacer caso a un anuncio en la pared que les ofertaba una escapadita a Benidorm. Ríanse de Camboya. Un viaje de 502 kilómetros en autobús soportando las patadas y los gritos de niños endemoniados y viendo películas de Chuck Norris y, cuando llegas a la playa, solo hay elefantes en toples, los altavoces atruenan a Georgi Dann y el agua del mar es una sopa de meados. Los Hombres G tenían algo más de presupuesto y se fueron a las Bahamas. David Summers explica en «Nassau» que una insolación le deja la espalda como el culo de un mandril, le abandona la novia, los mosquitos le destrozan y una tormenta le inunda el descapotable. Qué agonía de vacaciones. Disfruten de las suyas, yo intentaré salir indemne de las mías. Pienso atracarme como un gorrino en la montanera, darle duro a la coctelería doméstica, escuchar algo de música, acudir a algún concierto y renegar y discutir a toda hora como si la felicidad me fuera en ello. ¡Nos vemos en septiembre!