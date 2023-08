Vicent Ros: "Me hubiera gustado despedirme de los músicos"

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aprobará este miércoles en una sesión extraordinaria el nombramiento de Vicente Llimerá Dus como nuevo director-gerente del Organismo Autonómo Municipal (OAM) del Palau de la Música de València. Según figura en la propuesta de la alcaldesa María José Catalá, Llimerá recibirá las mismas retribuciones -es decir, unos 80.000 euros al año- que su antecesor en el cargo, Vicent Ros, quien ha ejercido de director del auditorio municipal en los últimos siete años.

En declaraciones a este periódico, Ros ha lamentado la forma en la que el gobierno local del PP ejecutará su cese -que se hará oficial el míercoles cuando lo apruebe la Junta de Gobierno- ya que hasta el lunes estuvo trabajando con normalidad en el Palau y -pese a que este periódico ya había adelantado la elección de Llimerá como futuro director del OAM- nadie del consistorio le había confirmado esta información ni le había notificado que se haría realidad el 1 de agosto.

"Me disgusta la manera en la que lo han hecho"

«No me ha disgustado que hayan prescindido de mí, sino la manera en la que lo han hecho», reconocía ayer Ros, cuyo contrato como máximo responsable del Palau se terminaba en 2025. «Me hubiera gustado haber hecho una transición normal, o que me hubieran avisado antes para despedirme de los músicos y de los trabajadores del Palau. O incluso haber tenido tiempo de presentar en septiembre la programación de la temporada que yo he diseñado», añadió.

A diferencia de Ros, que ha sido director del Palau de la Música de València tras dos procesos de selección abiertos, la elección de Llimerá se produce por propuesta directa de la alcaldesa de València, María José Catalá.

Una nueva etapa

«Con este nombramiento impulsamos el Palau de la Música, abrimos una nueva etapa en la que hemos apostado por un perfil que conoce el sector, que sabe de las necesidades y cómo potenciar el Palau para revitalizarlo tras años de obras», señalaba ayer en un comunicado Catalá, quien también destacaba que Llimerá «va a impulsar la gestión del Palau y de todos los ámbitos relacionados con el mundo de la música. Es una persona con una trayectoria importantísima en el mundo de la música y va a realizar un gran trabajo al frente del Palau».

"Cada cual ha quedado retratado"

En referencia al cese de Ros, la expresidenta del Palau y concejal de Compromís, Glória Tello, ha hecho público un escrito en las redes sociales en la que lamenta que "el nuevo gobierno del PP" haya decidido despedirle". "Ni vacaciones pagadas (y merecidas), ni aviso previo, pero lo peor es que ni siquiera han dejado que pudiera explicar en el Consejo de Administración de septiembre, la programación de la próxima temporada que aprobaremos y que ha diseñado él", ha añadido Tello. "Dicen que las bondades y las maldades se ven en los gestos, y aquí cada cual ha quedado retratado".