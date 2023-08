"Nos ha costado mucho llegar a un nivel cultural y dar un paso atrás puede salir muy caro"

Sagunt a Escena cumple ya 40 ediciones, pero su esencia sigue intacta. ¿Cuál cree que es la fórmula?

Buscar aquellos espectáculos o propuestas de artes escénicas que el público requiere. Ya llevamos unas cuantas ediciones trabajando. Aunque cambie la dirección artística, hay personas que llevan trabajando décadas en el festival. Eso nos da un conocimiento muy amplio del público que tenemos y hacia donde tenemos que dirigir la programación.

¿Qué características debe tener una pieza para estar en Sagunt a Escena?

Esa es la gran pregunta. No hay una fórmula magistral. La dirección artística somos un equipo, que encabezo yo, pero hay varias personas trabajando durante todo el año y buscando propuestas que aporten novedad, contemporaneidad, pero sin perder el arraigo. El arte en general, y la vida misma, se nutre del pasado, pero hemos de mirar hacia adelante porque es la única manera de evolucionar y de crecer. En las propuestas que tenemos están presentes los clásicos grecolatinos, pero también la contemporaneidad. Es muy importante que sean espectáculos que generen una experiencia estética, algo bello… No sólo centrarnos en las capas más superficiales, sino también que nos toquen el corazón o nos remuevan algún sentimiento.

La primera edición se inició con la representación de “Édipo rey”. Este año esta tragedia griega vuelve a inaugurar el ciclo. ¿Es un guiño a los orígenes?

Teníamos la referencia porque siempre rebuscamos que se ha hecho anteriormente, indagando en las raíces. En esta 40 º edición hemos tirado mucho de hemeroteca y hemos mirado esas primeras ediciones. La propuesta de “Édipo rey” iba rondando desde hace un año por nuestras cabecitas. Pensamos que era una buena idea, cerrar el ciclo de las cuatro décadas de la manera en la que se empezó.

“Pandataria” o “Salomé” son algunas de las representaciones de esta edición, que ya se han realizado en Mérida. ¿Es un espejo en el que mirarse?

Mérida, como otros festivales, siempre está presentes. Mérida, indudablemente, es el festival con más recorrido en el imaginario de todos. Es un festival que tiene la suerte de hacer muchísimas producciones. Inevitablemente nos nutrimos de otros. En el caso de Mérida, es un foco de creación. Este año hemos creado una red de festivales, donde intercambiamos ideas y propuestas. Son festivales de verano en enclaves especiales y espacios singulares.

¿Hay un trabajo de adaptación de un teatro a otro, pero sin perder la esencia?

Las piezas que vemos en un teatro al uso es muy difícil poder adaptar las piezas a espacios singulares como el Teatro Romà. Siempre queremos destacar esa parte patrimonial, que no haya elementos que oculten o dificulten el espacio patrimonial. Las piezas se hacen a propósito para un espacio como este o se tienen que adaptar muchísimo.

Además el público también podrá disfrutar del estreno nacional de “Omma”, la pieza de Josef Nadj. ¿Por qué se decantaron por esta apuesta?

Esta pieza tiene una fuerza increíble. Recibimos muchísimas propuestas. El hecho de poder escoger tan pocas, a veces nos agobia mucho. Conocíamos a Josef Nadj y teníamos referencias de él como coreógrafo y como artista plástico y fotógrafo muy interesante. Cuando vimos la propuesta de “Omma” con esos ocho bailarines haciendo referencia a las tribus de África y poniendo sobre el escenario todas esas raíces tan diferentes y tan africanas destacando el negro como emblema. Nos apetecía mucho llevarlo al Teatre Romà.

Comentaba que reciben muchas propuestas cada año. ¿Cuántas pueden llegar a proponerse?

Abrimos una convocatoria a principio de año y durante un mes. Este año llegaron unas 450. Años anteriores hemos recibido más de 700. Este año pusimos específicamente el tipo de formatos que queríamos. Nos llegan por correo electrónico, llamadas, en los encuentros… Calculo que pueden ser unas 800 propuestas. Esta semana he tenido que pedir que me lo reenvíen en septiembre porque ahora no lo puedo mirar. Recibimos muchísimas durante todo el año.

Después llega la parte más difícil, decir que no.

Muchas veces con mucho dolor de corazón porque hay cosas muy interesantes, propuestas fantásticas que no pueden entrar. Tienes que tomar la decisión y hay que poner el límite en algún sitio.

En varias ocasiones han recalcado que les gustaría expandir Sagunt a Escena más allá de agosto. ¿Sería viable?

Sí, pero es difícil y complicado. Intentamos poner en marcha actividades formativas o de intercambio de ideas. El mes de agosto es inviable para esto. Este año se anunció que queríamos hacer una mesa redonda sobre los festivales de verano, pero nos dimos cuenta que no era viable porque tenemos todos muchísimo trabajo, a los creadores trabajando o en período de ensayo y a los equipos en fase de producción. La realidad nos vino así. Lo hemos emplazado para el último trimestre del año. Vamos a ubicar esas actividades dentro de otras actividades o ferias. Hay que cuadrar y ver de qué manera se pueden encajar.

En algunos lugares, y tras las elecciones, se están cancelando representaciones teatrales. ¿Os preocupa la censura que pueden vivir las artes escénicas?

Obviamente. Siempre que hay algún recorte o alguna censura, lo miramos con mucha preocupación. A nuestra sociedad le ha costado mucho llegar a un nivel cultural y de libertad de expresión y que ahora demos un pasito para atrás puede salirnos muy caro.

Una de las principales reivindicaciones es una mayor inversión de recursos económicos e implicación institucional.

Con mayor inversión, podríamos hacer muchas más cosas. Siempre destaco que Sagunt a Escena cuida a las compañías. No hay recortes presupuestarios que repercuten a las compañías. Hay que tener en cuenta que trabajamos con instituciones que tienen que invertir en muchísimos proyectos. En este caso, no es una queja o una denuncia. Obviamente, si hubiese más instituciones implicados o un presupuesto más grande, podríamos hacer crecer el festival en muchos sentidos.