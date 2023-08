La exposición más "popular" del IVAM tendrá 1.500 obras en exhibición

El comienzo de curso en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), el próximo mes de octubre, será a lo grande. El centro de arte de la calle Guillem de Castro prepara la que será su exposición más voluminosa en número de piezas. Hasta 1.500 obras forman parte «popular». Así, en minúsculas para destacar lo cercano frente a la grandiosidad de la Historia del Arte.

La exposición, que se inaugurará el 5 de octubre, reúne grabados, audiovisuales, instalaciones, esculturas, pinturas, fotografías, libros y material de documentación de los fondos del propio IVAM, del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y del Reina Sofía, así como de artistas invitados. Si la nómina de piezas es apabullante no lo es menos la de artistas que están representados: casi 300, entre ellos Eduardo Arroyo, Antoni Tàpies, Miguel Calatayud, Monika Buch, Alexander Calder, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Pepe Espaliú, Juana Francés, Cristina García Rodero, Jacinta Gil, Julio González, Juan Gris, Teresa Lanceta, Man Ray, Joan Miró, Miquel Navarro, Pablo Picasso, Ignacio Pinazo, Josep Renau o José María Yturralde.

¿Qué es lo popular?

«Lo popular no es la fama ni lo famoso, no son los productos de la cultura de masas, no es lo pop. Lo popular no es el arte del pueblo, ni la identidad del país, ni los símbolos de la nación, no es producto del proletariado ni artesanía de las clases trabajadoras. Lo popular no es el folklore ni los tópicos ni los souvenirs para turistas. Lo popular no son las golosinas visuales, las mercaderías de todo a un euro, las regalías de la publicidad. Lo popular anda por entre todo eso, pero es otra cosa. ‘popular’ es una exposición y es una investigación que pretende responder a ‘¿qué es lo popular?’», sugieren desde el IVAM.

Desde el centro de arte, añaden que «lo popular es una forma de imaginación, a menudo palabras, imágenes y cosas, que se producen mediante gestos, acciones y fiestas, de maneras muy diversas. Tiene una naturaleza performativa, plástica, móvil, en continua metamorfosis, más cerca del ritual que del monumento, liturgia sin teología alguna».

La muestra con la que el IVAM abre su temporada otoñal parte «de una interpretación fuerte»: aquellos grupos humanos, «formas de vida determinadas, que no tienen representación política alguna, por alguna razón, desarrollan fuertemente su representación simbólica. Sucede históricamente, desde el nacimiento del pueblo, tras las revoluciones políticas de finales del siglo XVIII, serán, precisamente, las imaginaciones del campesinado y de las zonas más remotas de las repúblicas donde se empieza a establecer eso que llamamos popular. Precisamente los que tenían una menor representación política, pues los estados nación estaban fuertemente ligados a las ciudades, a las grandes metrópolis urbanas. Si pensamos, por ejemplo, en cómo los imaginarios afrodescendientes, cuando los negros aún eran esclavos, se convirtieron en lugares comunes para representar a Estados Unidos, Brasil o Cuba. O, si pensamos, en cómo los gitanos en España -pero también en Hungría o en la Rusia presoviética-, los siempre excluidos políticamente, encarnan los tópicos sobre la nación -Carmen, flamenco o toros- podemos entender de qué estamos hablando».

Añaden que «no es una fórmula sencilla, desde luego. Por ejemplo, en el campo del arte sabemos bien que representación y participación no son categorías que podamos separar del todo. Identificar con precisión a esos grupos humanos con excedente simbólico no solo no es tarea fácil, sino que tampoco se trata de someter el archivo –en este caso la colección del IVAM– a una mirada policial, a una mirada que vaya señalando con el dedo».

«La historia de las emancipaciones sociales -continúan- nos da una idea de qué grupos humanos han ido alcanzando a lo largo de los últimos siglos la representación política. La revolución industrial, las revoluciones americanas y francesa, la revolución feminista, todas añaden campos en los que fijar nuestra atención. Si intentamos situar nuestra mirada en la València del siglo XXI, podemos ver desde ahí cómo el proletariado, las mujeres o los grupos LGTBI, de una determinada manera, pero también los migrantes latinoamericanos, los árabes, los africanos, de otra manera, atraviesan esa imaginación que llamamos popular».

La música del Niño de Elche

La muestra trabaja sobre la extensa colección del IVAM -que en total tiene más de 12.000 piezas- y pone especial atención sobre ciertos aspectos -la música, por ejemplo-, para incidir «sobre numerosos aspectos de la colección y haciendo notar las ausencias. ‘popular’ es un volcado del archivo IVAM, una especie de fiesta de la mirada con más de 1.500 piezas en exposición». Pero también hay nuevas miradas sobre ella como las canciones que ha hecho el Niño de Elche sobre 15 de esas piezas.

Llorenç Barber y las artistas tendrán que esperar

La exposición «popular» que prepara el IVAM y el trabajo que conlleva exponer 1.500 piezas de cerca de 300 artistas ha hecho que el museo deba replantear la programación que tenía prevista para este año. Cuando el IVAM presentó su programación el pasado mes de diciembre avanzó que el año acabaría con sendas muestras dedicadas al artista sonoro Llorenç Barber y otra sobre mujeres artistas en España y Portugal, ambas previstas para noviembre. Sin embargo, según ha podido saber Levante-EMV, estas dos exposiciones tendrán que esperar pues su inauguración se ha pospuesto hasta el año que viene.