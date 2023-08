La Comunitat Valenciana ya cuenta con sus Premios Autonómicos de Danza 2023 que han recaído en Luis Santamaría y Lucía Penalba, estudiantes del Conservatorio Profesional de Danza de València (C_dansa), así como en Lucía Aznar, del Conservatorio José Espadero de Alicante.

Tanto Lucía Penalba como Lucía Aznar se han llevado sendos premios autonómicos de Danza Contemporánea -al quedar desierto el de Clásica- con una nota de 9,4248 y 9,1381, respectivamente, mientras que el de Luis Santamaría corresponde a la disciplina de Danza Española, con una nota de 9,1310.

Para conseguir estos reconocimientos, los estudiantes -que fueron ‘nominados’ por su profesorado, viendo sus excelentes notas- tuvieron primero que pasar la fase en sus respectivos centros y, posteriormente, se han impuesto a nivel autonómico.

Una década de formación... y sigue

Los dos estudiantes del Conservatorio de València tienen 18 años, llevan una década formándose, y han finalizado sus estudios de Bachillerato, además de los de danza en este centro. Para Luis Santamaría, conseguir el premio ha sido cumplir «una meta que ya tenía en la cabeza».

«Es un reconocimiento y un mérito personal para el currículum, un primer paso en el mundo profesional y de la danza», asegura. Espera, además, poder optar al premio nacional y ya se prepara para partir a Madrid, donde seguirá formándose en danza y empezará el grado de Bioquímica en la Universidad Complutense, después de conseguir Matrícula de Honor y un 13,1 en selectividad.

«La compatibilidad ha sido dura y con poco tiempo para la vida social. Iba al colegio y luego al conservatorio, comiendo lo más rápido que podía, y luego estudiaba hasta la hora que fuera necesaria, con algunas noches de no dormir...», reconoce el estudiante.

«Desde pequeño siempre he tenido afán por la danza, siempre bailaba, veía películas, me llamaba la atención como forma de expresión… empecé de forma extracurricular en el colegio y luego en la academia y el conservatorio», relata.

Por su parte, a Lucía Penalba le viene un poco de familia. Su madre es bailarina, por lo que admite que es una disciplina que «siempre» ha formado parte de su vida.

«Desde siempre he estado rodeada de este mundo, es parte de mi vida y mi persona. Empecé muy pequeña y poco a poco he ido adentrándome a la danza y cada vez tengo más claro que me quiero dedicar y me dedicaré a esto», afirma la joven.

Estudiar y bailar supone un esfuerzo

No obstante, como Luis Santamaría, Lucía Penalba reconoce que es «un esfuerzo». «Entras a las 8:00 horas al instituto y a veces sales a las 15:00 horas y a las 16:00 horas vas al conservatorio y sales a las 20:00 horas o más tarde… es un sacrificio que estamos dispuestos a hacer todos los bailarines que estamos ahí», asegura.

«Hay que tener una disciplina muy grande, debes tener claro que hay que darlo todo y lo máximo, es muy complicado», admite. Para ella, el premio es «un reconocimiento de todo este esfuerzo y la dedicación durante los años».

En este caso, también debe marcharse de la Comunitat Valenciana para continuar progresando en sus estudios artísticos, hecho que lamenta. «Actualmente la danza está en una situación un poco marginada y olvidada, y hay muy pocos sitios donde seguir formándose en este nivel», explica Lucía Penalba. Ella se irá a Pamplona.

«Es un trabajo más y un arte y se debería valorar más el esfuerzo de los bailarines y bailarinas como nosotros, que lo damos todo, y el de todos los espectáculos, escuelas y compañías», defiende la joven.

Formación y profesión

Desde el conservatorio en el que ambos se han formado, explican que sus historias sirven para «visibilizar la formación profesionalizadora de la danza»; y explican que para hacerse con los premios autonómicos, los estudiantes tuvieron que de presentar un programa de 30 minutos de repertorio, una pieza coreográfica propia, una prueba de composición y otra de análisis coreográfico.

Según apuntan, los galardones de la Generalitat están «destinados a premiar el esfuerzo, capacidad y resultado de años de formación que los y las estudiantes de danza en las tres especialidades compaginan con sus estudios de régimen general (Secundaria y Bachillerato)».

Por su parte, Lucía Aznar, la bailarina del conservatorio de Alicante, asegura sobre el premio que «más que ganarlo», lo que más le satisface es «el hecho de haber podido prepararlo todo».

«Es muy interesante, tanto por la experiencia para aprenderte repertorio y hacerlo tuyo, como por aprenderte la teoría e investigar sobre los coreógrafos», afirma al diario Información, del mismo grupo editorial que este periódico.